VIL SATSE: Mehmet Kaan Inan og Eirik Lae Solberg er klare til å bruke 75 millioner på byens mest utsatte ungdom.

Ap om Høyres tiltak mot ungdomskriminalitet: − En bløff

Oslo Høyre har lansert en tipunktsplan mot ungdomskriminalitet: – Halvparten av dette gjør vi allerede, og den andre halvparten er nasjonalpolitikk, kontrer Ap.

Kortversjonen I kjølvannet av nylige voldsepisoder blant ungdom i Oslo, har Oslo Høyre foreslått en tipunkts handlingsplan for å bekjempe ungdomskriminalitet.

Arbeiderpartiet (Ap) har tilbakevist planen, med henvisning til at de allerede har implementert noen av forslagene, og hevder at resten av planen dreier seg om nasjonale politiske tiltak som Oslo Høyre ikke kan garantere. Vis mer

Tirsdag barket 40–50 ungdommer sammen i ett masseslagsmål på Ekebergsletta i Oslo. Hendelsen er den siste i en rekke voldshendelser i hovedstaden den siste tiden.

I etterkant av slagsmålet lanserte Sylvi Listhaug tre tiltak mot ungdomskriminalitet som hun vil fremme på Stortinget. Nå lanserer også Oslo Høyre en rekke tiltak – og har en annen medisin enn Listhaug.

GRØNLAND: Høyre-politikerne foreslo å møtes på Grønland i Oslo: – Dette er et område som får mye negativ omtale. Noe av det er ufortjent, men det har også vært en del hendelser her som vekker bekymring, sier Solberg.

– De som styrer byen i dag er bakpå, reagerer for sent og med tiltak som ikke virker godt nok, sier Oslo Høyres egen Solberg: byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Sammen med Mehmet Kaan Inan, utdanning- og kulturpolitiske talsperson i Oslo Høyre, lanserer han Høyres løsning på det han kaller en negativ utvikling i ungdomskriminaliteten.

– Flere utøver vold, og volden blir grovere. Stadig flere unge bærer kniv. Det kan vi ikke sitte stille å se på.

Info Dette er tiltakene Høyre foreslår: Krav til at foreldre skal delta i møter med politiet, barnevernet, i retten eller andre institusjoner som barnet har blitt pålagt etter modell fra Nederland.

Etablere en hurtigdomstol for unge lovbrytere.

Flere skoler skal være åpne og ha et tilbud på kveldstid.

Fritidsløft: Kommunen skal betale for fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier.

Fritidsklubbene må være åpne oftere og ha lengre åpningstider.

Benytte barnevernets mulighet til å holde barn under 15 år som begår gjentatt kriminalitet borte fra gaten og gi dem tett oppfølging i en barnevernsinstitusjon.

1:1 oppfølging av unge i faresonen der en fast voksen følger dem opp på skolen, hjemme og på fritidsaktiviteter etter modell fra Gadepulsen på Nørrebro.

Meldeplikt hos politiet: At unge som begår gjentatte lovbrudd må møte opp hos politiet et par ganger i uken for tett oppfølging.

Styrke vitnebeskyttelsesprogrammet: Gjøre det lettere for dem som er tilknyttet et gjengmiljø å rapportere om en hendelse til politiet og sikre dem beskyttelse. Vis mer

Han får støtte fra Inan:

– Det holder ikke å bygge en lekeplass. Det hjelper litt, men er ikke nok. Det skaper et bedre bomiljø men reduserer ikke kriminalitet.

Inan har selv vokst opp på Mortensrud, i Søndre Nordstrand. Bydelen er det området i Oslo der flest rapporterer om å ikke være fornøyd med tryggheten når man ferdes på kveldstid i sitt område: 45 prosent.

– Det er tall jeg ikke kan akseptere, sier han.

– Mange av de jeg vokste opp med har havnet i de kriminelle miljøene. De hadde ikke en jobb å gå til, de fikk det ikke til på skolen og det var for få trygge arenaer, forteller Inan.

Ap: Dette gjør vi allerede

– Dette er enda en av Høyres bløffer. Halvparten av det de foreslår gjør vi allerede, og den andre halvparten er nasjonal politikk som Oslo Høyre ikke kan love folk i byen, sier Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

IKKE IMPONERT: Arbeiderparti-byråd Usman Mushtaq ser ikke på Høyres forslag som revolusjonerende.

Han sier byrådet allerede har begynt med kveldsåpne skoler og miljøteam på skoler, og understreker at Oslo allerede har et mentorprogram for særlig utsatt ungdom.

– Her prøver de å ta byrådets politikk og late som det er deres forslag. Men jeg er glad de er enige, for dette vil vi gjøre enda mer av i tiden som kommer.

Mushtaq trekker frem at byrådet også involverer foreldre blant annet gjennom kurs og samtalemøter i lokalmiljøer mellom foreldre, frivilligheten og politiet.

– I tillegg har vi hatt en storstilt satsing på fritidstilbud.

Dette er blant tiltakene Mushtaq nevner:

Bygget infrastruktur for fritid og støttet fritidsklubber

Støttet nabolagsklubber med rimelige idrettstilbud

Bibliotek med lange åpningstider, og egne ungdomsbibliotek på Tøyen og Holmlia.

– Vi har akkurat bevilget ekstra penger slik at fritidsklubbene både kan ha enda lenger åpent og servere mat, noe som er viktig for å trekke ungdom inn, og også er et dyrtidstiltak, sier han.

– Hvor skal de hente pengene fra?

Han mener tiltak som møteplikt for foreldre i møter med barnevern og retten, åpning av ungdomsdomstol, meldeplikt hos politiet og vitnebeskyttelsesprogrammet er tiltak som må på plass i nasjonalt.

– Høyre satt i regjering i åtte år, uten at noe av dette kom på plass.

Mushtaq er enig med Høyre i at det er bekymringsfullt at voldskriminalitet øker, og kaller hendelsen på Ekeberg uakseptabel. Samtidig:

– Det aller meste går i riktig retning.

Han sier det er en nedgang i kriminalitet blant ungdom, og også en nedgang i antall ungdom som begår gjentatt kriminalitet.

– Jeg er glad Høyre støtter arbeidet vi allerede gjør, men jeg skulle gjerne sett hvor de skal hente pengene fra? Høyre skal kutte 325 millioner i eiendomsskatt, de skal bort fra selvkostprinsippet i vann- og avløp. Oslo Høyre må vise hvor de skal ta pengene til fra.

– Koster mer å la være

– Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet forholdt seg til virkeligheten på gaten i Oslo, svarer Lae Solberg.

Han sier tiltakene Høyre foreslår er noe annet enn byrådets arbeid.

VIKTIG: Høyre-politikerne er klare på viktigheten av å få ungdommer ut av kriminelle miljø.

Lae Solberg og Inan anslår at tiltakene Høyre foreslår vil koste kommunen rundt 75 millioner kroner.

– Det koster samfunnet mye mer å la være. Vi må få ungdommene våre ut av de kriminelle miljøene og hindre rekruttering, sier Lae Solberg.

De presenterer også deres plan for hvordan de vil finansiere de foreslåtte tiltakene.

– Det første vi må gjøre er å slutte med Arbeiderpartiets sløsing med kommunens penger. Kommunen må drives mer effektivt og det må bli slutt på rekordstore budsjettsprekker som ny vannforsyning. Da får vi mer penger til viktige tiltak, som å bekjempe kriminalitet, sier Inan.

