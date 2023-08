Tiltalt etter monstertruckshow-ulykke: − Gikk litt fort i svingene

Flere ble skadet da en oppvisningsbil krasjet inn i tribunen på Bjerke i Oslo. Nå erkjenner arrangøren straffskyld: – Han legger seg flat, sier forsvareren til VG.

Daniel Klaas leder Aranis Klaas Monster Truck Show. I oktober må han møte i Oslo tingrett, tiltalt for uaktsomt å ha fremkalt fare for allmennheten.

800 tilskuere fulgte oppvisningen på parkeringsplassen ved travbanen, da en stuntmann mistet kontrollen over sin BMW og kjørte rett inn i tribunen.

Fire personer ble kjørt til sykehus etter ulykken 24. april 2022. Bare sperrebånd og plastkjegler skilte publikum fra det tyske motorshowet.

– Min klient erkjenner at han handlet uaktsomt og at sikkerheten ikke var helt på plass. Det gikk litt fort i svingene, sier Klaas’ advokat Patrick Lundevall-Unger.

SKADET: Flere personer lå skadet på bakken.

Han sier at lederen for familieforetaket synes synd på dem som kom til skade.

– Han har lyst til å gjøre opp for seg. Vi ønsker å gå i dialog med de fornærmedes bistandsadvokater om utmåling er det sivilrettslige kravet, sier forsvareren.

Lundevall-Unger opplyser at hans klient er ansvarsforsikret i et tysk selskap som dekker dokumenterte skader som ikke er oppstått ved forsett.

Han sier at når monstertruckshowet ikke turnerer i Norge i sommer, er det fordi arrangøren først ville at erstatningskravene skulle være avgjort.

RAMPONERT: Politiet undersøker tribunen som ble truffet av en løpsk bil.

Etter ulykken beslagla politiet rundt 800.000 kroner i kontanter hos arrangøren, som bare solgte billetter mot kontant betaling.

– Alt gikk til skatteetaten, sier Lundevall-Unger.

Han opplyser at Klaas ønsker dialog med skatteetaten, som fortsatt har et krav på 250.000–400.000 kroner mot monstertruckshowet.

Advokaten legger til at showet i fremtiden vil tilby kortbetaling.

Etter ulykken var Oslo-politiet kritisk til at de først to dager før showet ble underrettet om oppvisningen på Bjerke.

– Hadde vi på forhånd vært klar over at det ikke var mer solide, fysiske sperringer, ville ikke arrangementet blitt tillatt, sa politiadvokat Bente Vengstad.

ÅSTEDET: Nødetatene ved bilen som var involvert i ulykken utenfor Bjerke travbane.

Advokat Lundevall-Unger lover at monstertruckshowet vil forbedre den fysiske sikkerheten og legge frem en sikkerhetsplan for politi, kommune og grunneiere.

Han lover også at virksomheten vil søke dispensasjon fra kravet om registrering av bilene, slik at Vegvesenet kan kreve at kjøretøyene er i god teknisk stand.

– Vi vil gjøre alt for at Aranis Klaas Monster Truck Show kan komme tilbake til Norge neste sommer, sier advokat Lundevall-Unger.

TILTALT: Daniel Klaas (t.v.) i samtale med politiet.

Daniel Klaas hevdet etter ulykken at det var første gang på mer enn 40 år siden foretaket hadde hatt en slik ulykke og at manøveren var ren rutine.

Videoklipp tatt av tilskuere viser to sølvgrå BMW-er som rygger i høy hastighet langs tribunen, for så å snu og kjøre fremover.

De utfører samme manøveren synkront flere ganger, Siste gang skjener den ene bilen ut og reverserer rett inn i tribunen.

Den tyske sjåføren i 20-årene må også møte i tingretten, tiltalt for brudd på veitrafikklovens krav om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom.

Til Avisa Oslo har han sagt at han ikke forstår hva som gikk galt.