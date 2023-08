PORTEN TIL EUROPA: Storskog grensestasjon er den eneste inngangsporten til Europa for mange russere som har visum til Schengen-området.

Russiske turister på norskegrensa: Kan kjøre bobil til syden

KIRKENES (VG) Enkelte russiske turister er så desperate at de kjører bobil fra Sibir - via Kirkenes - for å oppleve europeisk sol.

– Dette er grensen til Norge, Europa og NATO, sier tolldirektør Øystein Børmer til VG på Storskog grensestasjon i Kirkenes.

Etter Ukraina-krigen har de baltiske landene og Finland stengt grensene sine for russiske turister. Det betyr at Storskog er den eneste grenseovergangen til Schengen-land åpen for russiske turister.

Nå kommer det flere bobiler, biler og turister fra steder som St. Petersburg, Moskva og Sibir, som har fri tilgang til varmere land lenger sør i Europa.

– Vi opplever nå på sommeren noe vi ikke opplevde mye av før, bobiler og litt turister, sier fungerende seksjonssjef Raymond Välitalo ved Storskog.

– Etter krigen har vi en helt annen trafikk vi tidligere hadde kun på sommeren. At det kom litt biler fra Moskva, St. Petersburg og helt fra Sibir, som kom kjørende hit fordi det er her de får lov å krysse grensen, legger en av tollerne til.

Kan reise fritt

Siden Ukraina-krigens start har nesten 30.000 mennesker med Schengen-visum har krysset grensen fra Russland til Norge, ifølge Aftenposten.

Det er ikke passkontroll mellom de 26 Schengen-landene i Europa. Med turistvisum til Norge kan russiske turister fritt reise til land som Italia, Frankrike og Hellas, etter en svipptur innom Kirkenes.

– Men du har også grenseboere, familie, fisketransport og en del mannskapsskifte. Det er noe næringstrafikk, men det begynner å bli vanskelig med sanksjonene, sier Børmer.

Rundt 200 kjøretøy passerer grensen på Storskog hver uke, ifølge tollerne. Hovedvekten er russere som skal krysse grensen til Norge.

STATSRÅDS-BESØK: Seniorrådgiver Raymond Välitalo ved Storskog grensestasjon, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og tolldirektør Øystein Børmer møtte pressen etter besøk på Storskog grensestasjon.

Anmelder flere

Politiet har ansvaret for personkontroll, mens tollerne passer på at det ikke innføres varer som er på sanksjonslistene. Etter Russlands invasjon har Norge nå innført EUs 11. sanksjonspakke - og listene på ulovlige varer fortsetter å vokse.

– Etter hvert som sanksjonslistene har blitt tykkere og tykkere, så kan det bli utfordringer med å avgjøre om en vare lander innenfor eller utenfor, sier fungerende seksjonssjef Raymond Välitalo ved Storskog.

Hvis de er usikre tar de kontakt med operasjonssentralen sentralt, som kan undersøke med Utenriksdepartementet - som eier regelverket - for å tolke reglene. Ifølge Tolletaten er det nesten daglig kontakt.

FISKEHAVN: Tolletaten har tett kontakt med agentene til de russiske fartøyene som kommer i land i Kirkenes. SANKSJONSTRØBBEL: Kimek har inntil helt nylig hatt trøbbel med et skip som lå til reperasjon, men de fikk forrige uke lov til å gjøre det ferdig.

I fjor var det flere saker med russiske statsborgere som brukte droner i Norge.

Børmer opplyser at de jevnlig har anmeldt folk for sanksjonsbrudd.

– Vi har en god del anmeldelser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for brudd på sanksjonsreglene, sier Børmer.

Han sier at de ikke tar stilling til hvor alvorlige bruddene er. Sakene både føre til bøter og gå til retten.

– Det kan variere fra det mest alvorlige til mer ufarlige, men likevel forbudte ting. Vi forholder oss ikke til alvorlighetsgraden. Det er noe PST vurderer i sin oppfølging, sier han.

KJENDIS-STATUS: Trygve Slagsvold Vedum var populær blant busspassasjerene utenfor grensestasjonen.

Klokkedrama

VG var med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på besøk til Storskog, som fikk se hvordan tollerne jobbet og høre fra de som jobber på grensa. Bommene åpnes hver morgen klokken ni av mannskap fra Forsvaret, som hilser på sine russiske motparter.

Forholdet med russerne beskrives som profesjonelt, men etter krigen har det oppstått et bitte lite klokkedrama.

– Fra norsk side skulle vi ønsket åpningstid klokken åtte, men fordi vi har gått over til sommertid er åpningstiden nå klokken ni. Russerne fulgte ikke etter denne gangen, sier Børmer.

– Det ville de gjort i en normalsituasjon?

– Antagelig, sier han.

– Knallharde prioriteringer

De strenge sanksjonsreglene har ført til at tollere i dag sendes fra hele Norge til Finnmark for å hjelpe til i frivillige toukers-turnuser.

Men nå skal det ansettes ti nye tollere i Øst-Finnmark. Børmer sier at det kommer godt med, men situasjonen er fremdeles krevende.

– De omfattende endringene som nå gjelder på sanksjonsområdet mot Russland og Belarus spiser veldig mye ressurser. Det kommer på toppen av en ressurssituasjon i etaten som er svært presset. Det er knallharde prioriteringer hver eneste dag, sier tolldirektøren.

– Vi må fortsette diskusjonen om hvor sterk kontroll Norge ønsker på varestrømmene som går inn og ut av landet, sier han.