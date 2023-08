Aktiver kart

Brukte gisselforhandler på Ibestad – én pågrepet

Rundt 18 timer etter at politiet rykket ut, er én person pågrepet på Ibestad i Troms.

Det var rundt klokken 02.00 natt til mandag politiet rykket ut etter det de oppfattet som en uavklart og alvorlig situasjon. Det ble gitt bevæpning for oppdraget, skriver politiet i Troms i en pressemelding.

Rundt halvannen time senere avfyrte politiet skudd. De skriver at bakgrunnen for skuddløsningen var at patrulje oppfattet det som en trusselsituasjon.

– Politiet har ikke informasjon om at noen ble skadet som følge av dette. Politiet har rutinemessig varslet Spesialenheten om hendelsen, skriver de.

I pressemeldingen skriver de videre at politiet forsøkte å oppnå kontakt og holde dialog med personene i huset.

– Politiet har benyttet seg av en krise- og gisselforhandler på stedet. I løpet av hendelsen har det sporadisk vært kontakt mellom partene i huset og politiet, skriver operasjonsleder Lennart Steffensen.

Rundt klokken 18.30 valgte politiet å ta seg inn i boligen, opplyser de.

Klokken 20.47 ble en person pågrepet. En annen person er fremstilt for helse.

– Aksjonen er nå over, og innbyggerne kan trygt bevege seg som normalt på stedet. Dette har vært en krevende hendelse, og politiet og andre nødetater har jobbet med å få kontroll på situasjonen siden natt til mandag. Vi er takknemlig for at ingen har blitt skadd i hendelsen sier operasjonsleder Steffensen.

