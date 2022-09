KRITISK TIL POLITISK VENN: Leder Eigil Knutsen i Stortingets finanskomité advarer om at SV kan bidra til at de svakeste i samfunnet kommer dårligst ut.

Ap går i strupen på SV: − Blodig alvor for dem det gjelder

Ap er avhengige av SV for å få flertall for neste års statsbudsjett. Men nå har Ap fått nok av SVs mange utspill.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lederen i Stortingets finanskomité, Aps Eigil Knutsen, tar et kraftfullt oppgjør med sin samarbeidspartner - etter først å ha forsikret om at Ap og SV samarbeider godt:

– Arbeiderpartiet samarbeider godt med SV i Stortinget, og vi har alltid konstruktive forhandlinger om budsjettsakene. Det skal vi også ha i høst når vi skal diskutere statsbudsjettet for 2023, hvor vi ser fram til gode samtaler i en krevende budsjettsituasjon. Høyre er vår hovedmotstander, og vi bruker lite energi på å debattere med SV i offentligheten, innleder Aps finanspolitiske talsperson på Stortinget.

Før han fortsetter:

– Nå i det siste har SV kommet med så mange rare utspill om den økonomiske politikken at det er behov for tydelig å avvise deres virkelighetsforståelse.

Han sier Norge er i en situasjon hvor inflasjonen i Norge er rekordhøy, som følge av import av høye priser, men også egenprodusert inflasjon.

Og at Norges Bank, for å følge sine inflasjonsmål, øke renten, fordi norsk økonomi går så godt at det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i mange næringer.

– Farlig vei

Han sier at det fører til at både privatpersoner og bedrifter utsetter forbruk og investeringer som følge av dette.

– Det er dette som er jobben og mandatet til Norges Bank, for å få kontroll med inflasjonen. Da er det helt utrolig å lese at SV mener renteøkninger er «feil medisin» i dagens situasjon. Jeg er også nervøs for store renteøkninger – derfor skal vi også redusere oljepengebruken. Men å si at renteøkninger er «feil medisin», det er en farlig vei, sier Knutsen.

TETTE: Knutsen og SVs, Kari Elisabeth Kaski, sitter i finanskomiteen på Stortinget og har jobbet tett og kommet til enighet både om statsbudsjettet for i år og revidert budsjett i vår.

Han viser til uttalelser fra SVs Kari Elisabeth Kaski, som også sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Du forsvarer at renten må opp; det er ikke akkurat populært?

– Nei, og vi ønsker ikke at renten skal økes mer enn nødvendig. Renten har vært veldig lave gjennom coronaen og Norges Bank justerer den nå opp til et mer normalt nivå. Så er vårt bidrag å dempe pengebruken, for å bidra til å holde renten laveste mulig.

Hevder SV rammer de svakeste

Han mener SV driver med en useriøs rentevingling:

At renteøkning er feil medisin kommer på toppen av at de tidligere har sagt at vi «tåler litt inflasjon», som også Kaski tidligere i år.

– Det er mye som er problematisk med den uttalelsen. Først og fremst at økende inflasjon ikke går over av seg selv – den må stoppes av pengepolitikk (Sentralbanken) og finanspolitikk (regjering og storting).

Han sier at SVs politikk vil gå ut over de svakeste.

– Å risikere økt inflasjon går hardest ut over dem som har minst. De mister

kjøpekraft, og de som sist kom inn i arbeid er de som først ryker ut når bedriftene går over ende i en situasjon med stadig økende inflasjon.

– Blodig alvor

Han bruker tunge ord for å synliggjøre at han mener SV er på farlige veier.

– Dette er blodig alvor for dem det gjelder. SVs tanker om at inflasjon ikke er så farlig, er å eksperimentere med folk sine jobber og økonomi, og har ingen faglig dekning. Da kan krisen folk står i bli større, ikke mindre. Jeg håper aldri dette får gjennomslag i den økonomiske politikken.

– SV konstruerer

Han utdyper inflasjonskritikken.

– SV forsøker også å skape et bilde av at tingene de liker ikke skaper inflasjon, mens tingene de misliker skaper mye inflasjon.

– Kan du underbygge det?

– Et eksempel er stadige påstander om at økte offentlige utgifter til velferd ikke

skaper inflasjon. Jeg liker også velferd, men det betyr ikke at jeg kan bruke så mye penger jeg vil på velferd. Økte utgifter til velferd krever flere folk, varer og tjenester. Økte ytelser skaper økt kjøpekraft.

Han sammenfatter:

– Økonomisk politikk er ikke en kommunikasjonsøvelse, men rasjonell og rettferdig bruk av fellesskapets penger. SV konstruerer sin egen økonomiske virkelighet – det er en farlig øvelse i en situasjon hvor vi må trygge folk sine jobber og økonomi.

Knutsen gir seg ikke med det.

– Pølse i slaktetiden

– Det åpenbart at SV mener vi kan skatte oss ut av den krevende budsjettsituasjonen. Problemet for SV – og oss – er at utgiftene øker mange ganger det SV ønsker å øke skattene. Bare folketrygdens utgifter øker med mange milliarder, hvert eneste år. I tillegg kommer økte forsvarsutgifter, strømstøtte skal opprettholdes og vi tar imot rekordmange flyktninger.

Han nevner også økte kostnader til lønn og energi for kommuner og sykehus.

– Utfordringene med å få statsbudsjettet til å henge sammen er så store at SV og regjeringens uenighet om aksjer i formuesskatten skal verdsettes med 80 eller 100 prosent er en pølse i slaktetiden.

– Veldig uansvarlig

Han nærmer seg slutten nå.

– Som et bonusnummer helt til slutt kommer SVs forslag om en ny avgift per produserte fat olje og kubikk med gass. De har tidligere argumentert for at dette vil redusere produksjonen på norsk sokkel. Det er et legitimt synspunkt, men etter min mening veldig uansvarlig i dagens situasjon, sier han og viser til at Europa er i gasskrig med Russland.

FEIL VEI: Eigil Knutsen mener SVs vei i den økonomiske politikken er fullstendig feil.

– Vi er i en situasjon hvor Europa må gjøre seg uavhengig av Putins klamme grep om energimarkedene. I denne situasjonen ønsker altså SV å redusere norsk produksjon av norsk gass. For å gjenta meg selv – dette er veldig uansvarlig.

Han fremholder at forslaget om å ta inntektene fra disse avgiftene og bruke dem på ny industri «er en kreativ omgåelse av handlingsregelen».

– Uthuling av en av de viktigste reglene for trygg økonomisk styring er noe av det siste vi trenger nå, og noe som minner om måten Frp tidligere har

prøvd å bryte handlingsregelen på.

– Uaktuelt for Ap

Han gjør det klinkende klart at SVs linje ikke er noe Ap kan være med på.

– Oppsummert mener jeg at SV med sine utspill eksperimenterer med folk sine jobber og med norsk økonomi. De undervurderer skadevirkningene av en inflasjonsspiral, som SSB bekreftet fredag morgen. Derfor er økonomiske eksperimenter fra SVs tegnebrett helt uaktuelt for Arbeiderpartiet.

– Hvorfor er det nødvendig med et slik angrep på SV?

– Det er nødvendig å gi tydelig beskjed om at SV gjennom ulike forslag eksperimenterer med folks jobber og økonomi. Vi er i en situasjon med høy inflasjon, mangel på arbeidskraft og høy oljepengebruk. Da må Norges Bank øke renten fra et lavt nivå og oljepengebruken må ned. Det gjør vi ikke fordi det er gøy, men for å trygge folks jobber og økonomi.

– Dere risikerer å forverre dialogen med SV, foran forhandlinger om et stramt statsbudsjett?

– Vi har hatt veldig gode forhandlinger med SV om årets statsbudsjett og revidert budsjett i vår – og om ulike tiltakspakker. Det kommer vi å ha også i høst. SV kritiserer støtt og stadig regjeringen for smått og stort. Jeg kom til at det var på tide å melde at det er trygg økonomisk styring som må være førende nå, ikke eksperimentell økonomisk politikk.

– Merkelig suppe

I SV blir angrepet tatt imot med hoderysting.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, svarer på anklagene.

SV-FORSVAR: Torgeir Knag Fylkesnes avviser punkt for punkt anklagene fra Ap.

– Dette var en merkelig suppe. Istedenfor å gå løs på SV bør Ap heller gå løs på problemene vi som samfunn står i.

Han sier at Knutsens regjering er handlingslammet i møte med prisvekst og renteøkning.

– Det er alvorlig, og kan gjøre vondt verre for folk flest i en vanskelig tid. Hvordan kan Ap kalle dette trygg økonomisk styring? Jeg frykter at de nå vil sende regningen til vanlige folk gjennom å kutte i velferden heller enn å prioritere på budsjettet og sørge for omfordeling når vi trenger det som mest.

Bløffer

Fylkesnes sier at «Knutsen bløffer om SVs politikk».

– Vi ønsker målrettede kutt i store motorveiprosjekter og petroleumsvirksomhet for å dempe behovet for økt rente. Ap mangler politikk og bruker derfor heller kreftene på å angripe oss. De tør ikke en gang fjerne Erna Solbergs skattegaver til de aller rikeste. De nekter å kutte oljeskattepakken og stanse motorvei-manien.

Han ber om anledning til å tilbakevise argumentene til Knutsen.

– Arbeiderpartiet gir inntrykk av at vi ønsker å øke oljepengebruken. Vi foreslå konsekvent lavere oljepengebruk enn Ap i våre forslag til budsjetter.

– Og for å unngå ytterligere renteøkninger har vi gått inn for skatteøkninger til landets rikeste, målrettete kutt i store motorveiprosjekter og oljevirksomheten.

SV-FORSVAR II: Fylkesnes forsvarer sin partikollega, Kari Elisabeth Kaski.

Viser til økt skatt for de rikeste

Han hevder at SV alltid dekker inn sine økte utgifter.

– For eksempel med økt skatt for de rikeste. Det er Ap som har et problem med å gjennomføre sine løfter fordi de har en tvangstrøye av et skatteløfte, vi viser alltid hvordan vi vil betale for våre forslag.

Han mener at sitatet om at vi «tåler litt inflasjon» er tatt ut av sin sammenheng og at det ble sagt i en annen situasjon enn nå.

– Det ble sagt i mars, med et mye lavere inflasjonsnivå enn nå. I samme sak han siterer, har Eigil Knutsen også lest dette sitatet:

«Det eg er oppteken av, er at vi ikkje kan leggje ansvaret for inflasjonen over på vanlege lønsmottakarar. Det å byggje ut velferda og redusere dei sosiale skilnadene i samfunnet, det er viktigare enn på lenge, seier Kaski.»

Håper på fortsatt samarbeid

Han svarer avslutningsvis slik på gasskritikken:

– Det er bra at Norge leverer gass til Europa nå siden den fornybare energiomstillingen har gått for tregt. Produksjonsavgift gjelder omstilling på sikt, noe Ap virker å glemme. Hvis avgiften fradragsføres i skatten, er den ikke et brudd på handlingsregelen slik Knutsen påstår.

– Vil angrepet fra Ap forsure forholdet mellom dere?

Det blir helt stille noe sekunder.

– Jeg har alltid tro på at det er mulig å få til et godt samarbeid og jeg tror ikke dette vil stå i veien. Den store utfordringen er at Ap ikke vil gjøre noe med de grunnleggende tingene som gjør at folk nå står oppe i en krise, sier Fylkesnes.