I RETTEN: Johny Vassbakk er tiltalt for det over 27 år gamle drapet på Birgitte Tengs.

Nekter for å ha fått undertøy av Vassbakk

HAUGESUND TINGHUS (VG) Samme vår som Birgitte Tengs ble drept, hevder Vassbakk han ga en av hennes nærmeste venninner en BH og en truse. Løgn, svarer venninnen.

– Jeg har aldri mottatt undertøy fra tiltalte, sier hun i retten onsdag.

Johny Vassbakk (52) hevdet forrige uke at han og venninnen møttes én gang i bilen hans og at han da ga henne en BH og en truse i gave.

Episoden skal ha skjedd våren 1995, men Vassbakk kunne ikke tidfeste møtet nærmere enn at det kan ha skjedd i mars-april.

Birgitte Tengs ble drept natt til 6. mai 1995. Møtet kan ha relevans for mulig oversmitte av DNA-funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse.

Funnet, som klaffet med Vassbakk, var årsaken til at politiet gikk til pågripelse av 52-åringen i fjor høst. Funnet er påtalemyndighetens kronbevis og flere uker av rettssaken er dedikert til DNA.

Vassbakk er nå tiltalt for drapet og møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett for det som etter planen skal være en åtte uker lang rettssak.

– Var ikke typen

Ifølge Vassbakk skal han og venninnen til Birgitte ha snakket sammen på telefon ved flere anledninger.

– Jeg spurte i forkant hva slags størrelse hun brukte. Så ga jeg den (gaven, red.anm.) på møtet, sa Vassbakk forrige uke.

Møtet skal ikke ha vart mer enn i fem-ti minutter, ifølge Vassbakk.

– Hun satte seg inn i bilen, så fikk hun gaven også pratet vi litt og fant vel kjapt ut at vi var veldig forskjellige. Så det ble bare med dette ene møtet, fortalte Vassbakk.

Venninnen nekter for at det har skjedd.

– Jeg var absolutt ikke den typen, sier venninnen, og legger til at hun aldri har benyttet seg av kontakttelefon eller nettdating – hverken da eller nå.

PÅ ÅSTEDET: Forurensning i løpet av de krimtekniske undersøkelsene dagen etter drapet blir sentralt neste uke i retten.

Husker ikke hvordan hun så ut

Vassbakk klarte ikke å huske hvordan jenta så ut på tidspunktet de skal ha møttes. Han husket heller ikke særlig av hva de skal ha pratet om på telefon.

Da påtalemyndigheten spurte hvorfor han ønsket å møte nettopp henne, svarte han:

– Du hadde jo lyst til å bli kjent med jenter. Hun virket nok grei.

Kvinnen var på dette tidspunktet elev på videregående skole og under 18 år. Vassbakk var i midten av 20-årene.

– Hva gjorde at du tenkte at det var greit å gi henne undertøy, spurte aktoratet.

– Det klarer jeg ikke erindre i dag.

Vassbakk sa han hadde gitt undertøy i gave til én annen jente tidligere, og til tidligere kjærester.

DNA sentralt

Oversmitte og forurensing blir sentralt når DNA-beviset skal gjennomgås i løpet av de neste ukene.

Påtalemyndigheten mener DNA-funnet på Birgitte Tengs’ strømpebukse er avsatt med blodige fingre, men omfattende undersøkelser har mislykkes i å stadfeste hva DNA-et stammer fra.

Forsvarerne mener funnet er altfor usikkert til å knytte Vassbakk til drapet. De har flere ganger beskyldt påtalemyndigheten for å begå «karakterdrap» av Vassbakk og deretter forsøke å knytte ham til drapet på Tengs uten håndfaste bevis.

Tirsdag leste retten opp et avhør av moren til Vassbakk, fra etter pågripelsen av sønnen i september 2021.

I avhøret fremkom det at moren visste at sønnen gjorde mye galt, men at hun var sikker på at han ikke sto bak drapet på Birgitte Tengs.