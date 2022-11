EN PÅMINNELSE: Steinen markerer stedet Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1996, bare 400 meter hjemmefra.

Trodde haiker var Birgitte Tengs – i dag husker han nye detaljer

HAUGESUND TINGHUS (VG) I 1995 fortalte han politiet om en haiker med langt, lyst, krøllete hår. I dag er vitnet sikker på at jenta ikke var kledd som Birgitte Tengs.

– Hun hadde vel kjole, Birgitte Tengs. Det hadde ikke hun som haiket. Hun hadde bukse, sa vitnet i retten torsdag.

Over 27 år etter at Birgitte Tengs ble drept, saumfares saken på nytt.

Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på 17-åringen i 1995, men nekter straffskyld. Han sitter i disse dager i Haugesund tinghus, hvor retten er i ferd med å gjennomgå alle opplysninger i etterforskningen.

Et av de store spørsmålene som politiet aldri klarte å besvare, hverken på 1990-tallet eller i den nye etterforskningen, er hvordan Birgitte Tengs kom seg fra Kopervik sentrum den fredagskvelden.

Litt under fire kilometer skiller Kopervik fra Gamle Sundsveg, hvor Birgitte Tengs ble funnet drept og etterlatt neste morgen.

En sentral polititeori i 1995 var at Birgitte Tengs fikk haik til åstedet. Hun ble sist observert like etter midnatt i Kopervik sentrum, dit hun hadde haiket fra en fest på bedehuset i Avaldsnes samme kveld.

Vitnet som var innkalt torsdag, hadde selv ringt politiet etter drapet og tipset om jenta han så haike den kvelden. Han fortalte at han hadde kjørt forbi Skoringen i gågaten i Kopervik ved 00.10-tiden, natt til lørdag 6. mai. Det var her han så jenta stikke tommelen ut i forsøk på å få haik.

I et avhør fra 1995 som leses opp for retten, forklarte vitnet at «grunnen til at han la merke til jenta, var at hun hadde langt, lyst, krøllete hår». Vitnet hadde ikke lagt merke til hva jenta hadde på seg.

IKONISK: Etter at Birgitte Tengs ble drept, gikk bildet av henne i bunad Norge rundt. Det var belastende for foreldrene hennes, fortalte deres bistandsadvokat første uke av den pågående rettssaken. UNIK: Birgitte var ikke som alle andre, fortalte venninner av henne i retten forrige uke. Hun var åpen, dyrekjær og snill, samtidig var hun uredd og litt «rett frem».

Nå sier vitnet imidlertid at jenta var kledd annerledes enn Birgitte Tengs.

Venninner av Birgitte Tengs har tidligere forklart at 17-åringen likte store, fargerike gensere og lange kjoler. Kvelden hun forsvant, hadde hun på seg en slik kjole.

Jenta som vitnet så haike, hadde på seg bukse og jakke, fortalte han i retten.

Dette har han imidlertid aldri tidligere fortalt til politiet, påpekte påtalemyndigheten.

– Du har vært i tre avhør. Du sier aldri noe med bukse og jakke. Så jeg lurer på hvor denne opplysningen kommer fra, spurte aktor Thale Thomset.

– Nei, det er bare noe jeg husker, svarte vitnet.

I RETTEN: Johny Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs og møter i disse dager i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. Her er han avbildet sammen med sine forsvarere, Stian Bråstein (i midten) og Stian Kristensen.

Vitnet sa han hadde vært i kontakt med forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr i forbindelse med en TV-dokumentar om drapet på Birgitte Tengs.

Han avviste imidlertid at opplysningen om klesdrakten til Birgitte Tengs hadde kommet opp i forbindelse med dette, og fastholdt at det rett og slett bare var noe han nå husket.

En stor utfordring med å gjenoppta en sak så lenge etterpå er at det er vanskelig å huske så lenge tilbake. Flere vitner har påpekt at de i dag husker lite av den gamle saken, eller at de synes det er vanskelig å skille mellom faktiske minner og det de senere har lest, sett, hørt eller fått fortalt.