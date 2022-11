Venstres budsjettforslag: Vil øke studiestøtten

Grunnbeløpet, som forkortes til G brukes for å beregne trygde- og pensjonsytelser, og reguleres i samsvar med lønnsveksten i samfunnet. For eksempel er minsteytelsen for enslige uføretrygdede nesten 2,5 ganger grunnbeløpet.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111.477. Dette studieår utgjør basislånet for studenter i Norge 128.887 kroner. Det er mindre enn 1,2 ganger grunnbeløpet i folketrygden.