PÅ VEI INN: Leder Dan Bjørke og styremedlem Karine Dybvik fra Oslo Pride var invitert til PSTs kontorer torsdag formiddag.

Møtte PST: − Starten på et arbeid

Dan Bjørke i Oslo Pride sier det er vanskelig for det skeive miljøet å forstå at man har fått informasjon om en mulig terrorhendelse i forkant av et gigantarrangement som Oslo Pride, men opplever at PST forstår frustrasjonen og tar spørsmålene deres på alvor.

– Vi har hatt et godt møte med PST og Beate Gangås. Det er starten på et arbeid som ligger foran oss for at vi skal kunne ha styrket tillit til det arbeidet PST gjør rettet mot trusselen som er mot skeive, sier Dan Bjørke, leder i Oslo Pride, etter møtet de har hatt med PST.

I møtet overleverte de en liste med spørsmål de foreløpig ikke har fått svar på, og heller ikke beskjed om når de skal få svar.

– Det viktigste i dag er at vi møtes til dialog, får snakket sammen og får forståelse for arbeidet PST legger ned for å forstå skeive som et mål for terror, sier Bjørke.

Vanskelig å forstå for det skeive miljøet

Etter at det ble kjent at E-tjenesten ble kjent med planer om et terrorangrep i Skandinavia seks dager før Oslo-skytingen, har flere stilt spørsmål ved om angrepet kunne vært avverget.

– Vi var opptatt i møtet av å si at det er vanskelig for det skeive miljøet å forstå at man har mottatt informasjon om en mulig terrorhendelse i forkant av et gigaarrangement som Oslo Pride er. Vi opplever at PST har forstår den frustrasjonen og at de tar på alvor de spørsmålene vi kommer med, sier Bjørke.

Etter møtet garanterer PST-sjef Beate Gangås, som på tidspunktet for terrorangrepet i Oslo var politimester i Oslo, en ting:

– Det er ikke slik at det ikke ble gjort noen ting da den informasjonen kom. Det ble jobbet intenst fra mange hold. Det har vært gjort en stor innsats hos våre ansatte for å berike informasjonen nettopp for å avverge at noe skulle skje, det er viktig å presisere, sier Gangås.

Oslo Pride var invitert til møte med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å gjenreise tillitten etter terrorangrepet i fjor sommer.

Med seg hadde de en liste med 19 spørsmål – med flere delspørsmål – til PST.

Før møtet svarte Bjørke at dette var det viktigste de ønsket svar på:

– Det er om PST har tilstrekkelig fokus på skeive som et utsatt mål for ekstremister, og hvordan de skal jobbe med det.

Vil ha fakta på bordet

Gangås svarer nei på spørsmål om de har undervurdert trusselen mot det skeive miljøet.

– Nei, på ingen måte. Det er med i våre trusselvurderinger, svarer hun.

– Hvorfor nedjusterte PST da trusselnivået for islamistisk terror ni dager før angrepet? Kan de ha vært en feilvurdering fra deres side?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene på det av naturlige grunner. Det er en totalvurdering når man ser på trusselnivåene. Totalbildet den gangen tilsa at man gikk ned, sier Gangås.

– Hva er ditt budskap til det skeive miljøet, der mange reagerte med vantro da nyheten om at dere hadde mottatt et varsel på forhånd kom ut i forrige uke?

– Jeg forstår det basert på informasjonen de har fått og leser i media. Jeg er opptatt av, som alle andre, at vi skal få fakta på bordet og ta punktene fra evalueringsutvalget på alvor. Og at vi selvfølgelig skal se på om det er noe vi kan gjøre med arbeidsprosessene våre, samhandling med andre og med kommunikasjon ut, sier Gangås.

Ifølge Gangås har PST selv startet en full evaluering av om noe burde vært annerledes.

– Vi venter ikke på utvalgets vurderinger før vi begynner å se på det selv. Det er vi allerede i full gang med. Kunne vi gjort noe annerledes? Er det forbedringspotensialer? Er det andre ting vi kunne gjort?, sier hun.

– Alle ansatte som har hatt noe å gjøre med dette i PST er oppfordret til å dele informasjon de kan med utvalget.

Ni dager før terroren i Oslo kom PST med en trusselvurdering der de nedjusterte risikoen for islamistisk terror i Norge.

Varselet fra E-tjenesten til PST kom seks dager før angrepet. Trusselnivået ble ikke justert opp igjen.

Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler før angrepet fant sted.

To personer ble drept da Zaniar Matapour skjøt mot Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London pub, et tradisjonsrikt utested for skeive.

Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

Det som skulle være en feiring av mangfold og skeiv kjærlighet i Oslos gater, ble et terrormål, hvor kulene haglet mot uteserveringene og inn i lokalene.