FIKK VARSEL: Seks dager før terroren i Oslo fikk E-tjenesten gjennom en hemmelig agent varsel om at det forelå planer om et terrorangrep i Skandinavia.

Oslo-politiet fikk vite om terrortrussel to måneder etter angrepet

25. juni mistet to mennesker livet som følge av barskytingen i Oslo. Først 25. august ble Oslo-politidistrikt kjent med at det i forkant forelå en terrortrussel mot Skandinavia.

Det bekrefter politiadvokat Ingvild Myrold til VG.

– Informasjonen fra etterretningstjenesten ble mottatt 25. august 2022 og var således ikke en del av etterforskningen før da, sier Myrold til VG.

Oslo politidistrikt har ansvaret for å iverksette sikringstiltak i hovedstaden dersom det er fare for blant annet et terrorangrep.

Det er også Oslo politidistrikt som etterforsker terroren 25. juni i fjor. To mennesker mistet livet og 25. personer ble skadet etter at Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London pub i Oslo sentrum, sistnevnte et tradisjonsrikt utested for skeive.

– Politiet i Oslo siktet Matapour for drap og drapsforsøk med terrorhensikt idet han ble pågrepet. Etterforskningen har fra start vært bredt anlagt med flere hypoteser om hva som kan være motivet bak handlingen, sier Myrold.

PST varslet ikke politiet

VG publiserte torsdag kveld avsløringen om at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten i en undercover-operasjon ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mens Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler.

– Burde politiet vært varslet tidligere?

– Dersom PST satt på informasjon de mener var relevant for Oslo politidistrikt, har vi tillit til at de ville gitt det videre til oss. Hvilke konkrete vurderinger de gjorde knyttet til informasjon de eventuelt satt på, må de selv svare på, svarer Martin Strand, leder for operative tjenester i Oslo politidistrikt.

Han påpeker at samarbeidet med PST er godt i forbindelse med arrangementer som gjennomføres i Oslo.

TERROR: Det skulle være en feiring av kjærligheten og mangfold. 25. juni i fjor åpnet Zaniar Matapour ild mot tre utesteder i sentrum av Oslo.

Trusselen ble nedjustert

Trusselvurderingen knyttet til ekstreme islamister ble 16. juni, ni dager før angrepet, justert til «lite sannsynlig».

– Vi forholder oss til de trusselvurderinger som til enhver tid gjelder fra PST. Det er et godt samarbeid mellom PST og politidistriktet. Hvilke konkrete vurderinger de legger til grunn i sine vurderinger må PST svare for, sier Strand til VG.

– Ville Oslo-politiet gjort andre vurderinger rundt beredskap i byen dersom de var kjent med de planene E-tjenesten og PST kjente til?

– Hvilke vurderinger som ville vært annerledes dersom vi satt på annen informasjon, ønsker vi ikke å spekulere i. Vi forholder oss til den informasjonen vi besitter til enhver tid, svarer Strand.

Han understreker at trusselvurderinger fra PST danner grunnlaget for hvilke vurderinger de gjør rundt sikkerhet knyttet til arrangementer.

– Vi har en rekke tiltak vi kan iverksette, både forebyggende, sikkerhetsmessige, med synlig og ikke synlig personell. Det var det også planlagt for under dette arrangementet, sier Strand.

PST-SJEF: Hedvig Moe er assisterende sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

Krever svar

Det skeive miljøet krevde torsdag svar fra PST i saken.

– Vi må bare si at vi er særdeles kritiske til at PST ikke har satt inn ekstra ressurser på bakgrunn av at de har visst om en konkret terrortrussel, uttalte leder av Oslo Pride, Dan Bjørke til VG torsdag.

I en artikkel i VG fredag fortalte assisterende PST-sjef Hedvig Moe om utfordringene sikkerhetstjenesten sto i dagene før terroraksjonen.

Hun ønsket ikke å kommentere informasjonsdelingen mellom PST og Oslo politidistrikt, men uttalte seg generelt.

– Når PST varsler et politidistrikt om en mulig trussel, må det foreligge informasjon som politiet vil kunne bruke eller ha nytte av. Det vil for eksempel være vanskelig for et politidistrikt å forholde seg til informasjon om et mulig angrep i Norge, uten å kunne si noe mer om når, hvordan, hvor i landet eller av hvem, forklarte Moe.