POPULÆR: TikTok har på kort tid blitt en populær app blant unge i Norge.

Politiet ser dystert TikTok-innhold: − Får mye oppmerksomhet

Politiet sier at de ser en mengde videoer om blant annet rus og psykiske utfordringer på TikTok. Her har du noen råd om hva du kan gjøre hvis det dukker opp i din feed.

Etter at to unge jenter omkom etter en mulig en mulig narkotikaoverdose, har mange delt videoer i sosiale medier.

På TikTok sørger algoritmer for at innhold som er populært i ditt område vil kunne dukke opp på din «For You»-side uten at du selv har oppsøkt det, skriver TikTok på sin egen hjemmeside.

Dette kan også være videoer som har et dystert innhold.

Er det en greie å dele mye vondt?

Politiets nettpatrulje har lagt merke til at unge velger å dele mye de opplever som vondt på sosiale medier, og mener noe av grunnen til at man kan dele fra en vanskelig hverdag er fordi man kan oppleve å bli sett.

Men dette er noe politiet advarer unge mot å gjøre.

– Vi skulle ønske at de unge ikke la ut så mye sånt fordi det kan ha en smitteeffekt som ikke er ønskelig, sier daglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt, Jostein Dammyr.

Samtidig forstår han hvorfor unge deler slikt innhold på sosiale mennesker.

– Det er ofte mennesker som kanskje har det litt vondt og ved å legge ut sånne videoer på TikTok, så får de mye oppmerksomhet og mye av den oppmerksomheten er jo veldig støttende.

– Dette fører til en utløsning av det som heter dopamin, som er en lykkefølelse i kroppen som gjør at du en kanskje ønsker å gjøre det på nytt, og så får en følgere, man føler en suksess og vellykkethet over TikTok-kontoen sin, legger han til.

Det kan ifølge Dammyr føre til at man legger ut enda drøyere innhold for å få samme reaksjon flere ganger, og for å få oppmerksomhet, som igjen kan føre unge inn i en negativ spiral.

IKKE DEL ALT: Jostein Dammyr jobber som daglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt. Han mener unge må tenke litt over hva de deler på TikTok.

Deler uten å tenke over hva

En av dem som jobber med å forstå TikTok og som holder foredrag om plattformen er Carina Elise Godou.

Hun har prøvd å forstå hvordan den fungerer.

– TikTok sin feed er bygget opp slik at den alltid viser deg innhold som den tror du ønsker å se, basert på din bruk av appen. Dette kan slå ut i alle mulige retninger, og hvis det er slik at du har sett på, likt eller søkt opp en viss type innhold tidligere, så vil du også få mer av dette i feeden fremover, sier hun.

Dette kan føre til at når du først har sett på videoer med dystert innhold så kan det komme flere slike videoer.

– Flere brukere har begynt å ukritisk dele svært dystert innhold om rus, selvskading og lignende temaer, sier Godou.

TIKTOK: Carina Elise Godou jobber mye med å forstå TikTok og holder mye foredrag om platformen.

Mange vil ha økt opperksomhet

Aftenposten har tidligere omtalt en trend på Snapchat der norske ungdommer deler fra hverdager fylt med rus, selvmordstanker og ensomhet. Om dette er noe som også skjer på Tiktok er politiet usikre på.

– Vi vet ikke om de gjør det bevisst eller om det er målet. Men det er nok en konsekvens av den oppmerksomheten de ønsker, sier sjefen for nettpatruljen i Øst politidistrikt.

SOSIALE MEDIER: Snapchat og TikTok er apper mange unge bruker, og mange unge deler mye av livet sitt på disse platformene.

Slik kan du unngå vanskelig innhold på TikTok

TikTok er ifølge Medietilsynet plattformen som øker mest blant barn og unge i Norge.

Politiet merker appens popularitet, og har noen råd til deg hvis det dukker opp innhold du ikke vil se.

– Da vil vi oppfordre unge til å rapportere og blokkere brukeren, slik at du sender et signal til TikTok sine algoritmer om at du ikke ønsker slik innhold, sier Dammyr.

Han mener også at det viktig å ta kontakt med politiets nettpatrulje i det distriktet du bor, hvis du mener noen trenger hjelp.

– Tips oss og så kan vi gjøre en vurdering av det og koble på helsevesenet hvis vi ser at det er nødvendig. Ofte er det personer vi har kjennskap til fra før av også, sier han.

TikTok-ekspert Godou mener man skal tenke litt over hvordan du føler deg etter å ha brukt appen.

– Dersom du sitter igjen med en klump i magen, dårlig selvfølelse eller andre negative tanker, så bør du revurdere om du skal bruke appen i det hele tatt, sier hun.

Venn som har det vanskelig eller ruser seg?

Om du har en venn som har det vanskelig eller som du mistenker at ruser seg finnes det råd for hva du bør gjøre.

Sturla Johansen er leder i informasjons- og veiledningstjenesten RUSinfo. De jobber med å formidle informasjon om rus til unge og voksne, og får stadig henvendelser fra unge med ulike spørsmål om narkotika.

FINNES LØSNINGER: Snakk ut, enten det er med den du gjelder, eller med en voksen, er Johansens beskjed.

Han har noen konkrete råd til unge som lurer på hva de skal gjøre dersom de kjenner til, eller mistenker et rusproblem hos noen de kjenner.

– Dette er veldig enkelt og veldig vanskelig på en gang. Det er to ting du kan gjøre. Enten så involverer du en eller flere voksne du stoler på, eller så snakker du selv med den det gjelder.

Johansen har forståelse for at det å fortelle en voksen om at man kjenner noen med et mulig rusproblem, kan være ubehagelig.

– Det handler nok ofte om dette at man ikke vil tyste på folk. Noen har nok kanskje en misforstått oppfatning av hva tysting er. Når det denne personen driver med kanskje er ulovlig, så vil man kanskje ikke utlevere det.

Dette sier Johansen er tanker man bare må legge bort med en gang.

– Hvis det er en venn, eller en i familien, så er man ofte lojal mot den det gjelder. Det er likevel ikke tysting du driver med, du prøver å hjelpe. Det hjelper dessuten å vite at hjelpeapparat har taushetsplikt.

Info Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. kan nås på 22 40 00 40. kan nås på Kirkens SOS kan nås på

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321 . Samtaletjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22, og det er også åpen chat lørdag og søndag fra kl. 14 til 22. samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på. Samtaletjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22, og det er også åpen chat lørdag og søndag fra kl. 14 til 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no . Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no . Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00). Vis mer