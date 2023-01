Aktor Benedikte Høgseth før rettssaken mot vaktsjefen om bord på fregatten KNM Helge Ingstad startet 16. januar. Foto: Marit Hommedal / NTB

Aktor: Vaktsjefen blir ikke gjort til syndebukk etter Helge Ingstad-ulykken

Det er ikke urettferdig at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er tiltalt etter fregattforliset, men helt logisk, mener aktor. Mannen selv nekter straffskyld.

NTB

Maratonrettssaken etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018, startet mandag i Bergen tinghus.

Den tiltalte vaktsjefens forsvarer har sagt at han føler det er urettferdig at han er den eneste tiltalte etter milliardforliset. Han føler seg uthengt som syndebukk, har forsvarer Christian Lundin sagt.

– Påtalemyndighetens syn er at tiltalte ikke er gjort til syndebukk, sier aktor Benedikte Høgseth i Bergen tinghus.

Den 33 år gamle navigatøren jobber fremdeles i Sjøforsvaret. I rettssalen sitter han, iført uniform, sammen med sine forsvarer, advokatene Christian Lundin og Tom Sørum. Da rettens administrator Kristin Farstad hadde lest opp tiltalen, svarte den tiltalte med fast røst «nei» på spørsmålet om han erkjente straffskyld.

Forsvarere Christian Lundin (t.v.) og Tom Sørum til den tiltalte vaktsjefen.

– Logisk og nøktern

Høgseth stilte spørsmål om det er i tråd med god sjømannsskikk ikke å ta i bruk navigasjonshjelpemidler eller senke farten selv når det hadde kommet flere signaler om alvorlig fare for kollisjon.

– Tiltalen er en logisk og nøktern konsekvens av at han handlet i strid med god sjømannsskikk, sa Høgseth.

Aktor mener at vaktsjefens handlinger ikke er resultat av systemsvikt, men av selvstendige vurderinger han gjorde.

Hun sa at vaktsjefen er i samme situasjon som andre båtførere, som kan bli tiltalt. Høgseth viste blant annet til kapteinen på hurtigbåten Sleipner, som ble dømt for uaktsomt å ha forvoldt sjøskade da båten grunnstøtte og 16 mennesker døde i 1999.

– Fare for liv

Aktor sa at det var fare for liv også da KNM Helge Ingstad forliste midt på natta.

– De la seg i trygghet og ble revet ut av søvnen i et kaos av gnister og vanninntrengning, sa Høgseth.

Høgseth viste også til at staten ved Forsvaret har akseptert et forelegg.

– Det ligger implisitt i det en akseptering av at en eller flere på broen har opptrådt uaktsomt i sammenstøtet med Sola TS, sa Høgseth.

I innledningsforedraget avviste hun også kategorisk at det var en større systemsvikt som lå bak ulykken. Hun mener det blant annet bygger på en misforståelse av havarikommisjonens rapport om forliset og forslagene om forbedring av Sjøforsvarets rutiner.

Høgseth sier at det i så fall måtte bety at ingen kan straffes for ulykker der havarikommisjonen kommer med råd om tiltak som må gjøres.

KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter forliset 8. november i 2018.

– Gruer seg

Rettssaken skal vare til godt ute i mars. Det er blant annet satt av fem dager til at den tiltalte skal forklare seg.

Vaktsjefen gruer seg til rettssaken, men ser fram til å gi sin versjon av hva som skjedde, sier hans forsvarer.

– Det er klart han gruer seg til saken, den er en kjempestor belastning for ham. Samtidig ser han fram til at saken kommer i gang så han får gitt sin versjon av hva som skjedde, sier Christian Lundin, vaktsjefens forsvarer, til NTB.

– Han erkjenner selvsagt at han har gjort en feilvurdering, men det er de bakenforliggende årsakene som gjør at han gjør den feilvurderingen, som gjør at han ikke skal straffedømmes. Her er det en betydelig systemsvikt i forskjellige systemer, sier Lundin.

Sjøforsvaret: Vanskelig sak

Kontreadmiral Rune Andersen i Sjøforsvaret sier det er en vanskelig sak for den tiltalte vaktsjefen.

– Vi har et støtteapparat som har tatt vare på ham og som har gitt faglig støtte til ham i forkant av rettssaken. Det har vært viktig for oss å ivareta en av våre, sier Rune Andersen til NTB.

Sjøforsvarssjefen skal selv vitne i løpet av den to måneder lange rettssaken, og Andersen var derfor tilbakeholden med å kommentere selve saken.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere hva jeg mener, om skyld eller andre forhold. Jeg har respekt for rettsstaten og det som skal skje i retten. Men det er klart at dette er en vanskelig sak for en av våre ansatte, og jeg er som arbeidsgiver opptatt av å ta vare på ham oppe i dette, sier Andersen.