STORE VANNMENGDER: Søndag ble det innført kolonnekjøring på Riksvei 7 ved Nesbyen etter at Hallingdalselva steg kraftig på grunn av de store nedbørsmengdene lørdag og søndag.

Farevarsel for flom flere steder

Både tog- og veistrekninger er mandag morgen påvirket av helgens enorme nedbørsmengder.

Etter en natt med mye regn og vann på Østlandet, sendte varslingstjenesten Varsom søndag ut oransje farevarsel for flom i Innlandet og Viken.

Varselet er nå oppjustert til rødt for deler av Drammensvassdraget: Randsfjorden, Tyrifjorden og Sperillen. Det røde varselet gjelder fra mandag morgen og frem til tirsdag.







Vannstanden i Tyrifjorden var søndag morgen ca 65,1 moh og på oransje nivå. Forrige flomtopp var på på 65,41 moh. Vannstanden ventes å stige til rødt nivå på mandag og tirsdag.

I Randsfjorden er vannstanden søndag morgen på ca. 135,6 moh og så vidt på rødt nivå. Vannstanden ventes å stige og holde seg på rødt nivå på mandag og tirsdag.

I Sperillen er vannstanden søndag morgen ca. 152,1 moh og på oransje nivå. Vannstanden ventes å stige til rødt nivå på mandag.

RØDT FAREVARSEL: Det er mandag rødt farevarsel for flom for Randsfjorden, Tyrifjorden og Sperillen.

Disse veien er stengt

Innbyggere rådes til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, og å holde seg oppdatert om situasjonen.

Det er også oransje farevarsel for flom for nedre deler av Drammenselva, Mjøsa og Vorma, og for deler av Innlandet og Viken.

Søndag kveld ble rundt 30 personer evakuert fra hjemmene sine i Nesbyen i Hallingdal, skriver Hallingdølen.

Riksvei 7 er mandag morgen stengt mellom Bromma og Gol. Anbefalt omkjøring via E16 eller F40 Nummedal.

Også Rukkedalsveien på fylkesvei 2910 er stengt.

Forsinkelser og stengte togstrekninger

Regnet skaper også trøbbel for togtrafikken på Østlandet.

– Det er bare et par uker siden ekstremværet «Hans» herjet og vi hadde endelig begynt å få kontroll på vannet. Dette får igjen konsekvenser både for de reisende og for togselskapene og det er frustrerende, sier Lars Berge, områdedirektør Øst i Bane Nor i en pressemelding søndag kveld.

Dette er strekningene som er påvirket mandag morgen:

Flytoget kjører kun 20-minutters avganger til og fra Oslo Lufthavn på grunn av flom på deler av Oslo S, opplyser Bane Nor. De varsler en ny oppdatering mandag klokken 12.

Det er forsinkelser og innstillinger ved Eidsvoll på grunn av flom. Både Dovrebanen, Vestfoldbanen, Gardermobanen og Dovrebanen påvirkes av dette. Ny oppdatering kommer mandag klokken 12.

Krisestab i Drammen og Nesbyen

Drammen kommune, hvor Drammensvassdraget renner ut i Drammensfjorden, frykter at situasjonen kan bli verre enn under ekstremværet «Hans».

Det skrev de på sine nettsider søndag.

Kommunen har satt krisestab.

– Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden, men vannstanden er ventet å nå dette nivået. Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder, skriver Drammen kommune.

Også Nesbyen har satt krisestab etter nok en flom søndag ettermiddag.

– Det er nå stor belastning på de berørte, skriver kommunen i en pressemelding.