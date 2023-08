Erna Solberg om ektemannens «ukloke» notat: − Er grådig glad i ham

ARENDAL (VG) Høyre-leder Erna Solberg kommenterte Dagens Næringslivs avsløring om e-poster sendt av ektemannen Sindre Finnes i 2013.

Saken oppdateres

– Sindre er en selvstendig mann. Jeg er grådig glad i ham, sier Erna Solberg i NRKs partilederdebatt.

Hun uttalte til NRK tidligere torsdag at det var uklokt av Finnes å skrive e-postene som Dagens Næringsliv har omtalt.

17 fikk styreverv

Avisen publiserte torsdag en sak om hvordan ektefellene til to toppolitikere i Høyre, Erna Solberg og Thorhild Widvey, engasjerte seg i hvem som skulle sitte i offentlige styreverv.

Rett før valget i 2013 sendte Solbergs ektemann, Sindre Finnes, en e-post til daværende generalsekretær i Høyre.

Der ga han sterkt uttrykk for sine meninger som sammensetningen av statlige oppnevnte styrer – som at «Hydro har et altfor svakt styre, og styret er dessuten svekket med politikerutnevnelser».

Tidligere statsråd Thorhild Widvey skal kort tid før hun ble utnevnt til kulturminister ha laget sin egen liste med 253 kandidatnavn. Denne skal hun ha delt med sin ektemann, Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo.

DN har funnet 17 navn på listen som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey selv.

– Kom til hun var habil

Tidligere i sommer måtte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) gå av etter å ha brutt habilitetsregelverket. Nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) brøt også regelverket, men ble sittende.

Støre sier at Brenna fikk sitte fordi hun ikke skjønte at hun var inhabil da hun gjorde utnevnelsen av Frode Elgesem til styreverv til Wergelandsenteret.

– Tonje gjorde en vurdering og kom til at hun kunne gjøre utnevnelsen, sier Støre.

Hun fikk en SMS fra sin nære venn Elgesem som ba henne vurdere om hun var habil. Hun utnevnte ham likevel.

– Hun ble bedt om å tenke på det. Og kom til at hun var habil, sier han.

FØR START: Debattleder Fredrik Solvang fra NRK to selfie med partilederne før sending torsdag kveld.

Tetter gapet

I VGs augustmåling kuttet Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre avstanden til Erna Solbergs Høyre fire uker før det dramatiske kommunevalget.

Arbeiderpartiet styrer i dag nesten alle de store byene i Norge, men ifølge meningsmålingene det siste året kan venstresiden miste makten nesten i hver eneste en av dem.

Arbeiderpartiet tar innpå Høyre med 3,1 prosent siden mai. Da ledet Høyre med 8,8 prosentpoeng – nå er avstanden 5,7 prosentpoeng.