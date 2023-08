ADVARER: Olaug Bollestad tok en kort pause fra forberedelsene til partilederdebatten i Arendal for å fortelle sin historie.

Bollestad om ektemannens sykdomsdrama: − Folk tok bilder og filmet

ARENDAL (VG) KrF-leder Olaug Bollestad sier at folk tok bilder på mobilen istedenfor å hjelpe henne og hennes akutt syke mann. Hun reagerer sterkt og kommer med en innstendig bønn.

– Jeg trodde ikke verden hadde blitt sånn, sier en opprørt Bollestad til VG.

Ektemannen Jan Frode Bollestad fikk i starten av juli plutselig hjerneblødning under et stopp på en bensinstasjon på vei til Lillesand.

Bollestad, som er intensivsykepleier, sier at hun raskt skjønte hva som var galt og ringte 113. Det tok under ni minutter til han var på vei til sykehuset.

– Det jeg la merke til var at folk satt inne og tok bilder og filmet mens vi sto ute i regnet. Istedenfor å komme ut og spørre om det er noe jeg trenger hjelp til, sier Bollestad.

– For Jan Frode så betydde sekunder alt. Da ringer du etter hjelp, sier hun.

PÅ BEDRINGENS VEI: Jan Frode Bollestad har blitt et kjent fjes for mange gjennom kona Olaugs mange Instagram-oppdateringer.

– Ring 113

KrF-lederen kommer nå med en innstendig bønn:

– Hjelp istedenfor å filme. Ring 113 istedenfor å filme. Se om det er noe du kan gjøre, istedenfor å filme, sier hun.

Etter omtrent to uker som pårørende sa det stopp også for henne. Hun besvimte i dusjen etter et blodtrykksfall.

– De som hentet meg i sykebilen sa de at det dessverre er mer regelen enn unntaket i dag: Ved trafikkulykker filmer folk og legger ut mer på sosiale medier enn å hjelpe, sier hun.

Bollestad sier at en dame kom bort og sjekket hvordan det gikk med henne etter at ambulansen hadde dratt. Hun tror ikke de som filmet mente det vondt.

1 / 3 HERR OG FRU LARKINS: Olaug Bollestad og Jan Frode Bollestad har vært gift i 37 år. DELER FRA LIVET: Olaug og Jan Frode kaller seg Herr og Fru - og livsnytere. I BARIS: Jan Frode har blitt kjent for de mange bildene i baris på Instagram. - Det er helt naturlig for meg, sier Olaug. forrige neste fullskjerm HERR OG FRU LARKINS: Olaug Bollestad og Jan Frode Bollestad har vært gift i 37 år.

Men hun ønsker å minne nordmenn på hvor sårbare folk er når de er syke eller havner i ulykker.

– Jeg er en offentlig person og skal tåle det meste, men de eier kanskje den mest sårbare situasjonen i livet vårt på sin telefon. Det skaper en utrygghet. Du vet ikke hva bildene brukes til. Det skapte mye usikkerhet for meg og andre når folk tar bilder i en sånn situasjon, sier hun.

GLADE FOR LIVET: Jan Frode Bollestad og Olaug Bollestad i kjent figur på KrF-lederens Instagram-profil. Olaug skriver at de er takknemlige på tross av krevende dager.

Hun sier at det går bedre med ektemannen.

– Han er hjemme og det går fremover, og så vil det ta litt tid, sier hun.

Bollestad sier at hun ikke så hvor mange som filmet, fordi det var et lite stykke unna på andre siden av et vindu.

– Trur du de forsto at du trengte hjelp?

– Du pleier å gjøre det når det kommer en sykebil, sier Bollestad.

Hun sier at hun ikke visste hvordan det skulle ende mens hun ventet på sykebilen.

– Mister jeg ham? Får jeg en veldig preget mann hjem? Ingenting visste jeg. Derfor er du så sårbar når folk tar bilder. Det må folk skjønne, sier hun med bristende stemme.

ENGASJERT: Olaug Bollestad viste stort engasjement under NRKs partilederdebatt i Arendal torsdag kveld forrige uke.

– Norsk presse publiserer ikke bilder av sykdomssituasjoner, men de tar ofte bilder etter for eksempel trafikkulykker. Hva tenker du om det?

– Pressen har en Vær Varsom-plakat. De vet hvordan bildene skal tas og hva de skal brukes til. Hvis man ikke følger Vær varsom-plakaten, så blir man tatt på det i pressen, sier Bollestad og legger til følgende om bildene som blir tatt av privatpersoner:

– Men dette vet vi ikke hvem som eier, hva vinkelen er eller hva som skjer, sier hun.