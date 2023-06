Drama i Drøbaksundet: Her går det nesten galt

Årets Færderseilas ble dramatisk for en av seilbåtene som fikk motorproblemer foran et cruiseskip.

Redningsselskapet måtte fredag bistå en seilbåt fra å kollidere med cruiseskipet MSC Poesia.

Hendelsen fant sted i Drøbaksundet under første dag av den årlige Færderseilasen, populært kalt Færder'n.

Redningsselskapet er leid inn av Kongelig Norsk Seilforening (KNS), som er arrangør for Norges største regatta.

VG har snakket med en av de frivillige fra Redningsselskapet, Christian Strøm, som var båtfører på redningsskøyten RS UNI Oslofjord, og som bisto under dagens redningsaksjon.

– Mange som seiler ser ikke bakover, da de har fokus fremover og med konkurrenter ved siden av. Vi kjører derfor 200–300 meter foran en del av de store båtene for å sørge for sikkerheten, sier Strøm

Seilbåten hadde problemer med motoren på grunn av en ødelagt girvaier. Det var ikke noe særlig vind, så de fikk ikke snudd i tide, forklarer Strøm.

– De vinket derfor febrilsk på oss, så vi fikk tauet de vekk i tide. Cruiseskipet måtte gjøre kraftig sving mot babord.

– Vi hadde kontakt med cruiseskipet over VHF radio, hvor kapteinen etterpå sa at hendelsen var «too close to comfort», sier Strøm.

FÆRDERSEILASEN: Regnet som verdens største «overnight regatta». Årets arrangement er fra 9. juni til 11. juni.

Populært seilas

Færder'n har vært arrangert årlig siden 1947, og er et av Nord-Europas største seilarrangementer.

Seilasen starter i Oslo eller Son (for seilskøyter) og har tre forskjellige fyr i Oslofjorden som rundingsbøyer for fem ulike baner. Den lengste banen runder Færder fyr. For alle banene er det målgang i Tønsberg.

Det er åpen for alle havgående seilbåter. Minimumskravet for å delta er at båten må være trygg å seile i åpent farvann.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post