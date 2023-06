VÅTT SOMMERTEGN: Bor du i de blå områdene, vil du kunne trenge paraply de neste dagene.

Her skal det bøtte ned: − Det er egentlig et sommertegn

Store deler av Sør-Norge kan bli rammet av styrtregn de neste dagene. Men det er likevel ingen grunn til å avlyse sommerplaner, sier meteorologen.

De siste ukene har det vært så godt som unntakstilstand på værfronten på Vestlandet. Regn og gråvær har vært byttet ut med sol og varme.

Men nå ser det ut som at den våte normaltilstanden er på vei tilbake. I hvert fall for en liten stund.

Meteorologene har nå sendt ut gult farevarsel for Vestlandet og flere andre landsdeler.

Lukene må skalkes. Det er meldt styrtregn.

– Faren er økende fra tidlig onsdag ettermiddag til kvelden, sier vakthavende meteorolog Stormgeo Mariann Aabrekk til VG.

Ifølge henne kan ettermiddagsbygene merkes i store deler av Sør-Norge, men vil være mest intense i indre strøk i Vestland, Rogaland og Agder, samt nord i Innlandet.

Sikkert sommertegn

Om du tror regnvær ikke hører sommeren til her til lands, må du tro om igjen. Beskjeden fra meteorologen er nemlig klar:

– Dette er egentlig et sommertegn.

Aabrekk forklarer at det er det høytrykksdominerte været som skaper ettermiddagsbygene.

– Når solen varmer hele dagen, får vi disse ettermiddagsbygene. Det er ikke noe hokus pokus, slår hun fast.

– Så når vi ser at det er meldt sol og varme hver dag fremover...?

– Så kan vi forvente ettermiddagsbyger stort sett hver dag fra og med onsdag.

Likevel er det ingen grunn til å avlyse sommerplaner, mener hun:

– Bygene kommer til å være intense, men korte og veldig lokale. De gir seg like brått som de kommer. Man trenger ikke gå alle mann alle i huset på grunn av det. Ser du at det skyer over, kan du trekke inn.

FREMDELES SKOGBRANNFARE: Og styrtregnet vil tilsynelatende ikke gjøre noe med faren.

To farevarsler på samme tid

De siste ukene har vært preget av økende skogbrannfare flere steder i landet. Nå kommer styrtregnfaren i tillegg.

– Bakken er knusktørr og hard som asfalt nå. Da kan det være vanskelig for den å ta unna all nedbøren. I verste fall får vi lokale oversvømmelser, sier Aabrekk.

Lokale oversvømmelser til tross, styrtregnet opphever ikke skogbrannfaren.

– All nedbør er kjærkommen med tanke på skogbrannfaren, men det er ikke nok det som kommer nå. Vi trenger langvarig regn, ikke bygenedbør.

– Det er fremdeles skogbrannfaren som er mest akutt.

Med ingen perioder med langvarig nedbør på horisonten, selv ikke lengst i vest, er det klart hvilken av farevarslene som er mest akutt:

– Det er ingenting som tyder på at vi ikke kan tenke på skogbrann i dagene fremover, avslutter Aabrekk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post