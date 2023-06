1 / 5 forrige neste fullskjerm

Nye demonstrasjoner i Oslo: «Endret» navnet på Karl Johans gate

Natur og ungdom og Norske samers riksforbunds ungdomslag demonstrerer igjen i Oslos gater.

Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett-dommen slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene. Og 100 dager siden aksjonistene demonstrerte sist.

Aksjonistene mener det har skjedd null og niks siden da.

– Det er fortsatt ikke gjort noe som helst for at menneskerettighetsbruddet skal ta slutt. Det er veldig dårlig og det er flaut for staten. Derfor skal vi stå her og minne dem på det, sa aksjonist og leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Elle Rávdná Näkkäläjärvi, til VG foran Slottet fredag.

1 / 7 forrige neste fullskjerm

Fredag kveld var demonstrantene i gang med forberedelser før lørdagens varslede demonstrasjonstog.

Blant annet «endret» man navn på Norges paradegate Karl Johan.

Lørdag planlegger Natur og Ungdom først en markering foran Stortinget kokken 14. Deretter skal toget gå klokken 15.

1 / 6 forrige neste fullskjerm

I vinter fikk demonstrantene mye medieoppmerksomhet etter at de blokkerte Olje- og energidepartementet, og senere en rekke andre departementer. Greta Thunberg var med på deler av demonstrasjonene.

Info Dette har skjedd siden forrige demonstrasjon: Regjeringen har beklaget til reindriftssamene på Fosen og innrømmet at konsesjonsvedtaket har krenket menneskerettighetene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at det trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å fatte et nytt konsesjonsvedtak. Utredningsprogram vil tidligst være på plass i 2024, ifølge NTB.

Riksmegler Mats Ruland er hentet inn for å megle mellom Olje- og energidepartementet og Fosen-samene. Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post