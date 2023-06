HER ENDTE LIVET: Ulven ble skutt utenfor sauefjøset på Tynset.

Ulv skutt utenfor sauefjøset

Natt til mandag ble en ulv felt rett utenfor et fjøs på Tynset. Senest torsdag ble det gitt fellingstillatelse.

Ifølge NRK ble ulven skutt rundt klokka 1 natt til mandag. Ulven gikk rett gjennom gårdstunet og hoppet over et gjerde for å komme inn til sauene, skriver Tynsetingen.

Søndag morgen ble oppdaget to sauer som var tatt av ulv i Teldalen på Tynset.

Sauebonde Kjersti Ane Bredesen fant de to døde sauene inne i fjøset og kunne konstatere at det måtte ha vært en ulv som hadde vært der, skriver avisene Tynsetingen og Arbeidets Rett.

En annen sau ble funnet drept av ulven på et jorde utenfor fjøset.

Gikk inn i fjøset

– Ulven har faktisk vært innenfor fjøsdørene. Her ligger det ordentlige blodkladder, og det er tydelig at det har vært en kamp. Sauene mine går inn her og legger seg om natta. Jeg har ikke store flokken og har følt meg trygg med opplegget på at de kan gå inn og ut av fjøset, sier Bredesen til Arbeidets Rett.

Saueangrepet antas å ha skjedd lørdag kveld eller natt til søndag. Statens Naturoppsyn (SNO) gjorde søndag formiddag undersøkelser og fastslo at det dreier seg om et ulveangrep.

Ingen tvil

– Ingen tvil. Her er det bittmerker i nakke, kraftige nakkebitt over og under. Samt ulvespor i snøen. En teori kan være at ulven har angrepet ute og sauen har sprunget inn i fjøset etter den. For det ligger tarmer og blod ved inngangen, sier Jon Horten i SNO til avisen.

I nabokommunene Tolga og Os er det tidligere blitt gitt skadefellingstillatelse på en ulv, skriver Tynsetingen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post