Tidligere Frp-politiker Per Sandberg driver nå Grand Bar i Halden. Nå er en mann tiltalt for vold mot Sandberg på baren i romjulen i fjor.

Mann tiltalt for å ha slått og truet Per Sandberg

En mann i 20-årene er tiltalt for å ha påført Per Sandberg hjernerystelse da han slo ned den tidligere Frp-politikeren på baren hans i Halden.

NTB

Det var natt til 30. desember i fjor at mannen ifølge tiltalen skal ha slått Per Sandberg i ansiktet med knyttet neve og tok armen rundt halsen hans bakfra.

Sandberg ble blant annet påført hjernerystelse av volden.

Kort tid etterpå skal mannen ha truet med å komme tilbake og skyte den tidligere fiskeriministeren.

Per Sandberg sier til Halden Arbeiderblad at han satt på bakrommet på baren denne natten da barkeeperen kom løpende inn i full panikk og sa at det var slagsmål både inne i baren og ute.

– Jeg rakk nesten ikke å åpne døren før jeg fikk en knyttneve midt i planeten og ble angrepet av en person som for øvrig ikke er første gang er på Grand Bar og lager trøbbel, hevder Sandberg.

Den tidligere Frp-politikeren sier at han også har anmeldt mannen for en hendelse i oktober i fjor, der mannen skal ha skallet til Sandberg.

– Han har nå ødelagt to par briller, som koster rundt 10.000 kroner hver. Men det gjør det mindre artig å drive bar, sier Sandberg.

Mannen i 20-årene er også tiltalt for å ha truet en politibetjent med å skyte ham i forbindelse med at han ble pågrepet, og under transport til sentralarresten skal han ha forsøkt å bite politibetjenten.

Samme kveld skal han også ha utvist seksuelt krenkende atferd mot to kvinner på baren ved å beføle dem på kroppen og ta tak i brystene til den ene kvinnen.

Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, skriver i en SMS til NTB at han ikke har noen kommentar til tiltalen.

Rettssaken mot mannen går i Søndre Østfold tingrett i Halden 12. september.