HKS: Ingun Wik er psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning, og bekymret for utviklingen.

Hormonbehandling: − Blir kontaktet av foreldre som er livredde for å miste barna sine

Flere barn vil kjøpe hormoner på nett og medisinere seg selv, dersom reglene for hormonbehandling av barn strammes inn, frykter helsestasjonen HKS og pasientorganisasjonen PKI.

Kortversjonen Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo og Pasient for kjønnsinkongruens (PKI) frykter økt selvmedisinering dersom reglene for hormonbehandling av mindreårige strammes inn.

HKS vil be om et møte med Helsedirektoratet, da de er uenige i UKOM sin anbefaling om at denne typen behandling blir definert som utprøvende.

Helsedirektoratet sier de vil invitere HKS til møter. De sier det er fagmiljøer, ikke Helsedirektoratet, som avgjør om en behandling skal defineres som utprøvende. Vis mer

VG skrev for en uke siden at helsetopper nå drøfter om hormonbehandling av transpersoner under 18 år skal defineres som utprøvende behandling. Hvis det skjer, vil all behandling av barn og unge bli flyttet til spesialisthelsetjenesten under strengere krav.

Det kommunale Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) vil da ikke lenger kunne tilby behandling med pubertetsblokkere og hormoner til denne gruppen.

Onsdag skal Helsedirektoratet i møte med HKS - og fredag skal de i møte med fagdirektørene i de ulike helseforetakene.

Neste uke møter Helsedirektoratet organisasjonen Fri.

Info Hva er utprøvende behandling? Utprøvende behandling betyr at behandlingens effekt og sikkerhet ikke er godt nok dokumentert til å være en del av det vanlige behandlingstilbudet.

Du har ikke krav på utprøvende behandling. Helsetjenesten gjør en individuell vurdering, og beslutter hva slags helsehjelp de skal tilby deg. For å få utprøvende behandling gjennom en klinisk studie, må du passe inn i de kriteriene som er satt for pasienter i studiet, ifølge Helsenorge. Vis mer

Avdelingsleder ved HKS, Ingun Wik, sier hun ble redd og skuffet over nyheten.

– Skuffet på vegne av en pasientgruppe som mister sine rettigheter, og redd for hva det vil bety for den enkelte når de nå må søke behandling hos Rikshospitalet.

Mange av de som ønsker kjønnsbekreftende behandling blir i dag avvist.

Strengere krav vil medføre økt feilbehandling, mener hun.

– Flere vil kunne starte på egen hånd uten en forsvarlig biopsykososial biopsykososial Biologisk, psykologisk og sosial.utredning på forhånd.

Hun frykter også at flere unge vil få livet sitt satt på vent og utvikle irreversible kroppslige endringer.

– Det vil kreve mange økonomiske ressurser og lidelser ved fremtidige kirurgiske inngrep, og ikke minst alvorlige psykososiale konsekvenser for den enkelte, sier Wik.

PKI LEDER: Isak Bradley

Leder av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), Isak Bradley, forteller at folk er redde nå for at behandlingstilbudet skal forsvinne.

– Vi blir kontaktet av foreldre som er livredde for å miste barna sine.

Han frykter også økt selvmedisinering.

– Da HKS måtte stoppe med hormonbehandling midlertidig i fjor, så vi at folk begynte å kjøpe hormoner på nett eller internt i miljøet.

– Det samme skjedde da Esben Esther Pirelli Benestad mistet legelisensen sin tidligere i år, som førte til at flere hundre personer mistet behandlingstilbudet sitt, sier Bradley.

– Ikke eksperimentelt

I 2020 kom Helsedirektoratet med en nasjonal, faglig retningslinje for kjønnsinkongruens kjønnsinkongruensNår en persons kjønnsidentitetsopplevelse ikke samsvarer med personens fødselskjønn., som liberaliserte helsetjenestetilbudet.

At Helsedirektoratet nå vurderer å gå tilbake fra sine tidligere anbefalinger, mener Wik er veldig overraskende.

– Kjønnsbekreftende behandling er ikke eksperimentelt, mener Wik.

Hun viser til den internasjonale organisasjonen WPATH WPATHWorld Professional Association for Transgender Health, og den amerikanske søsterorganisasjonen USPATH USPATHThe United States Professional Association for Transgender Health, som fraråder å klassifisere kjønnsbekreftende behandling som eksperimentell.

– Det fremstår uklart hvorfor Helsedirektoratet ikke følger internasjonale behandlingsstandarder og diagnosemanualer, sier Wik.

De faglige standardene som er utarbeidet av WPATH, «Standards of care», er imidlertid ikke ukontroversielle. De stiller ingen krav til minimumsalder for kjønnsbekreftende behandling med hormoner eller kirurgi.

Ikke del av dialogen

Helsedirektoratet er nå i dialog med fagdirektørene i helseforetakene og Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet for å utvikle helsetilbudet.

– Jeg jo mildt sagt overrasket over at HKS, som er det eneste behandlingstilbudet som jobber kunnskapsbasert, ikke har blitt invitert inn i disse prosessene, sier Wik.

– Hverken transfolk selv eller erfarne fagfolk har blitt inkludert i disse beslutningene, sier hun.

Helsedirektoratet skriver til VG at de vil invitere HKS til møter.

– Det er fagmiljøer, ikke Helsedirektoratet, som avgjør om en behandling skal defineres som utprøvende eller eksperimentell, skriver Torunn Janbu, direktør for Avdeling Spesialisthelsetjenester.

HELSEDIREKTORATET: Torunn Janbu sier de følger med på fagutviklingen og har dialog med fagmiljøene.

Hun skriver også at retningslinjen ikke er under revisjon nå.

Hvis hormonbehandling til barn og unge blir definert som utprøvende, vil det imidlertid føre til endringer, da faglige retningslinjer må følge nasjonale prinsipper for denne typen behandling.

Internasjonal utvikling

Økningen av unge som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens ser man i store deler av den vestlige verden. Spesielt blant biologisk fødte jenter.

Det svenske helsedirektoratet, Socialstyrelsen, har strammet inn reglene for barn og unge. Det samme har Finland og Storbritannia.

Wik er bekymret for utviklingen:

– Alle de store internasjonale klinikkene som jobber på feltet har møtt den samme motstanden, sterke politiske føringer som jobber mot transpersoners rett til forsvarlig helsehjelp.

TRANSFLAGGET: De blå stripene representerer guttebarn, de rosa jentebarn og i midten er det en hvit stripe som representerer de som bryter med kjønnsnormen, får kjønnsbekreftende behandling og/eller identifiserer seg som ikke-binære.

UKOM-rapporten

I Norge har Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) anbefalt at hormoner og annen kjønnsutsettende behandling for barn og unge burde defineres som utprøvende. Rapporten kom tidligere i år.

HKS vil nå be om et møte med Helsedirektoratet for å gjennomgå UKOM-rapporten og de internasjonale anbefalingene på feltet.

Bradley forteller at PKI har levert inn en felles klage på UKOM-rapporten, sammen med FRI og Skeiv Ungdom.

I likhet med Wik, reagerer Bradley på at UKOM har lagt vekt på Socialstyrelsen i Sverige sitt arbeid, fremfor WPATH sine faglige standarder, i sin rapport.

– Hvis behandlingstilbudet, som er så snevert allerede, blir innsnevret enda mer, vil det sette transpersoners liv i fare, sier Bradley.

