Totto Osvold fotografert i 2008.

NRK-profilen Totto Osvold (81) er død

81-åringen Werner «Totto» Osvold er død, bekrefter familien overfor NRK.

Ålesunderen var ansatt i NRK fra 1965 til 2006, det meste av tiden i radioens underholdningsavdeling, hvor han var programredaktør i 1986–1990.

De neste to årene var han sjef for underholdningsredaksjonen i NRK Fjernsynet før han ble rådgiver for kringkastingsledelsen.

Osvold var kjent blant annet fra Nitimen i radio og Søndagsposten på TV, men også som makker for Bjørn Sand i rollen som Stutum.

Han vant spellemannspris i 1973 for et platesamarbeid med Sand og ga også ut et album med Harald Heide Steen jr. og Odd Børretzen.

Han var gift med Sissel Benneche Osvold, kjent journalist og spaltist i Dagbladet.

EKTEPAR: Totto Osvold og Sissel Benneche Osvold i Jon Skolmens begravelse i april 2019.