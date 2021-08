NYE TONER: Stein Lier-Hansen sier det hadde vært best om Ap og Høyre fant sammen i et klimaforlik.

NHO-toppens råd til Støre: − Lag en ren Ap-regjering

Administrerende direktør i Norsk Industri og tidligere Ap-statssekretær, Stein Lier-Hansen, gir et overraskende råd til Ap-leder Jonas Gahr Støre: - Lag en ren Ap-regjering.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

I de siste ukene har det pågått en debatt blant de rødgrønne partiene om hvilken regjering vi får hvis de skulle få flertall, slik målingene for tiden viser.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha med både Sp og SV, mens Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ikke vil ha med SV.

les også Solberg tror hun kan vinne – skremmer med Rødt og MDG

VGs siste måling viste at de tre partiene akkurat nå ikke har flertall og må ha støtte fra enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Tullprat

Det er en viktig årsak til at Lier-Hansen peker på en annen løsning.

– Vi får ingen flertallsregjering. Alt annet er tullprat, sier han og viser til at FNs klimarapport og den forsterkede klimadebatten gjør at småpartier som MDG vokser.

Han legger til:

– Vi ser at folk flest oppfattet at vi er i en krise, klimakrise. Og vi har forpliktet oss til å ta grep; utslipp av drivhusgasser skal reduseres betydelig de neste ni årene.

– Ingen omforent plan

Lier-Hansen sier at dette viktige spørsmålet ikke kan bli ledet av klimaparti.

– Vi ser at klimapartiene går frem, men de har ingen omforent plan, bortsett fra å stoppe leteboring. Det sier en del.

– Men også du må innse at det må tas kraftige grep for å nå klimamålene?

– Ja, men det er ingen samlende krefter som klarer å løse det. Det beste for landet hadde vært at vi hadde fått en samlingsregjering av de to styringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet.

Krever samling

– Det er ikke realistisk?

– Nei, det er ikke det, men for Norge og for klimaet hadde en slik regjering kunne lage en overbyggende klimaplan, som tar de hensynene som trengs for å få til et skifte mellom ny og gammel teknologi og ny og gammel industri.

– Hva er da alternativet?

– Vi ser at det politiske Norge ikke tar grep som samler oss til den klimadugnaden som må til. Jeg tror ikke vi med dagens politiske sits klarer det, sier lederen i arbeidsgivergiganten NHOs største forening, Norsk Industri.

Lier-Hansen har lang fartstid i Arbeiderpartiet, blant annet som statssekretær i Miljøverndepartementet på begynnelsen av 2000-tallet.

– HAR VIST VEI: Stein Lier-Hansen sier at partene i arbeidslivet har vist vei og laget en felles klimarapport.

Han utdyper:

– Vi ser at de styringsdyktige partiene ikke har noe svar, men avventer mulige forhandlinger med respektive småpartier.

– Vi ser at en splittet miljøbevegelse er mer opptatt av ideologi enn effektive klimatiltak.

– Ren Ap-regjering

Han sammenfatter sin analyse slik:

– Blir det rødgrønt flertall er det bare en løsning som gagner klimaet: En ren Ap-regjering.

les også Vedum slår tilbake: – Et tegn på en presset statsminister

– Hvorfor?

– Fordi Ap dag står fritt til å søke et bredt klimakompromiss med Høyre. Det vil Støre ikke greie å få til med partiene på venstresiden. De vil rive og dra i Ap på en måte som kommer til å skade partiet.

Han sier at Sp heller ikke er noen god klimapartner.

– Vi ser hvordan de kniver med Frp med kortsiktige løsninger hvor de ikke tør å ta upopulære grep.

– Kortsiktig populisme

Han sier partene i arbeidslivet har vist vei.

– Industrien, industriforbundene, sammen med NHO og LO har greid å lage en felles klimaplattform. Den bygger på prinsippet om omstilling til grønne verdikjeder. Dette vil sikre både at vi når ambisiøse klimamål, forsterke sysselsettingen basert på avansert teknologi og sikrer en bedre handelsbalanse med utlandet.

Han sier det bare er å gjennomføre den planen.

– Når vi har klart det, så burde Ap og Høyre klare det også. Sammen kan de gi oss de nødvendige rammebetingelsene og forutsigbarhet. Det vi ikke trenger er kortsiktig populisme.

Støre avviser

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser Lier-Hansens forslag.

– Arbeiderpartiet har den helhetlige planen for å nå klimamålene som Lier-Hansen etterlyser, sier Støre:

les også Her møtes Solberg og Vedum

– Vi har en gjennomarbeidet plan for 55 prosent kutt innen 2030, gjennom en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Våre klimabudsjetter viser hvordan vi kan nå målene år for år, sier han.

Planen ligger fast

Han sier at deres plan for valget ligger fast:

– En Ap-ledet flertallsregjering med Sp og SV. Jeg har også klokkertro på at en slik regjering kan gjennomføre en klimapolitikk som må til, i nært samarbeid med bedriftene, næringsdrivende og partene i arbeidslivet, sier Støre.