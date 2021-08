VIL FJERNE STRAFF: Guri Melby (V) og Bent Høie (H) la frem forslaget til rusreform i februar.

Rødgrønt storting kan redde blågrønn rusreform

Høyre og Venstre kan bli stemt ut av regjeringskontorene, men likevel kan det bli flertall for å fjerne straff for små mengder narkotika.

Av Øyvind Engan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen foreslo dette i februar – men fikk ikke flertall i Stortinget.

Nå kan det se ut til at flertallet på Stortinget vil snu i denne saken etter valget, selv om regjeringspartiene får færre representanter. Årsaken er at Rødt og MDG vokser på rødgrønn side. Begge partiene er positive til å slutte å straffe dem som blir tatt med brukerdoser med narkotika.

94 er enig

I VGs valgomat har 1509 stortingskandidater tatt stilling til følgende påstand:

«Vi bør slutte å straffe personer som blir tatt med små mengder narkotika som er ment til eget bruk.»

VG har plukket ut de 169 som ifølge vår siste meningsmåling ligger an til å bli valgt inn på Stortinget. Hele 94 av dem svarer at de er helt eller litt enig i påstanden. Det er nok til å gi et solid flertall på Stortinget.

Her kan du se hvordan svarene fordeler seg mellom partiene mandag morgen:

Se full oversikt (for abonnenter): Dette mener det nye Stortinget

Høyre: – Så bra!

– Så bra! utbryter helseminister Bent Høie (H) når VG forteller hva svarene i valgomaten viser om rusreform.

– Hva tenker du om konstellasjonen av nystrøkne, borgerlige skjorter og en slags Woodstock-festival med Rødt, SV og MDG?

– He he, det er sånne konstellasjoner som iblant oppstår i politikken. Det underlige er jo at ikke Arbeiderpartiet er for reformen. Jonas Gahr Støre har hatt avgjørende innflytelse på norsk helsepolitikk én gang de siste åtte årene, og den gangen brukte han makten til å stoppe rusreformen. Det synes jeg er leit.

Helseminister Bent Høie (H) i Arendal denne uken.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol svarer slik:

– Bent Høie har kanskje glemt at Arbeiderpartiet for to år siden skaffet flertall for de største liberaliseringene av bioteknologiloven noensinne. Vi bruker vår makt der vi kan få flertall for vår politikk. At han for å tekkes sin regjeringspartner i Venstre valgte å prøve å presse gjennom en avkriminalisering av narkotika, istedenfor å invitere til et bredt forlik i Stortinget for å gi rusavhengige bedre helsehjelp, synes jeg var leit.

Ingvild Kjerkol (A).

Ingen garanti

Svarene i VGs valgomat er vel å merke ingen garanti for hva partiene vil stemme hvis det blir en ny avstemning i Stortinget om straffrihet for narkotika.

Kristelig Folkeparti er egentlig motstandere av en slik reform, men bandt seg likevel til å stemme for den i Stortinget, som en del av samarbeidet med Høyre og Venstre.

Det motsatte kan også skje: SV kan i et nytt storting ende opp med å binde seg til å stemme mot en eventuell tilsvarende rusreform, selv om de egentlig er for, hvis det blir en del av en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) mener uansett det bare er et spørsmål om tid før en rusreform blir vedtatt.

– Å få på plass en rusreform er et kjempeviktig grep, også for å redusere forskjellene i Norge. Jeg er sikker på at tiden jobber til vår fordel her – at Arbeiderpartiet kommer til å ta til fornuft, sier Kaski.

– Tror du det kan skje allerede i den neste stortingsperioden?

– Det er jo vårt mål. Jeg kan ikke stille noe ultimatum. Men jo større vi blir, jo større kraft vil vi ha i forhandlingene, sier Kaski.

Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Stor betydning

I MDG er partileder Une Bastholm klar:

– Dersom meningsmålingene slår til, og MDG får mange representanter på Stortinget på bekostning av Ap og Sp, så kan rusreformen endelig bli en realitet. Det vil ha stor betydning for en veldig sårbar gruppe i Norge, og deres venner og familie.

Une Bastholm (MDG).

Seher Aydar, som kan bli valgt inn på Stortinget for Rødt, sier:

– En rusreform har vært nødvendig lenge. Hvis det blir flertall for det etter valget, kan det gjøre livet enklere for mange.