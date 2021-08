Klikk for å aktivere kartet

To funnet døde i Sykkylven - politiet mistenker mulig okseangrep

To personer er døde i Sykkylven i Møre og Romsdal. Politiet mistenker at de har blitt drept av okser, ifølge NRK.

Det var sent søndag kveld at politiet fikk melding fra AMK-sentralen om en ulykke på et beiteområde i Sykkylven i Møre og Romsdal.

På nåværende tidspunkt er ikke dødsårsaken klar, men politiet bekrefter til statskanalen at det var to okser på beiteområdet der de to ble funnet døde.

– Mistenker dere at oksene hadde noe med dette å gjøre?

– Ja, svarer seksjonsleder ved Sykkylven lensmannskontor, Toni Gjerde til NRK.

I en pressemelding ved 11-tiden skriver politiet at de «foreløpig ikke kan si sikkert hva som har hendt».

Skal være i familie

De pårørende er varslet. Ifølge politiet var de to personene i familie. Alder og kjønn på de er ikke kjent.

Ifølge Sunnmørsposten har begge tilknytning til stedet hvor de ble funnet.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Begge de omkomne har blitt sendt til obduksjon.