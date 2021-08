ULYKKE: To personer ble søndag funnet døde på et beite i Sykkylven kommune. Foto: Gisle Oddstad

Far og sønn døde i Sykkylven etter mulig okseangrep

Far Odd Kåre Fet (78) og sønn Ole André Ramstad Fet (52) ble søndag funnet døde på et beiteområde i Sykkylven, opplyser politiet. De mistenker at de har blitt drept av okser.

Det var sent søndag kveld at politiet fikk melding fra AMK-sentralen om en ulykke på et beiteområde i Sykkylven i Møre og Romsdal.

– Etter samtaler med de pårørende vet vi at de to skulle av gårde for å flytte to okser mellom beite. Noe har hendt som har gjort at dyra har gjort utfall, og skadet de to slik at det har endt med at far og sønn har mistet livet. Hvordan dette har gått til vet vi ikke detaljene rundt, sier seksjonsleder Tony Gjerde ves Sykkylven lensmannskontor i en pressemelding.

Det var under en pressekonferanse mandag ettermiddag at politiet gikk ut med navnene på de to døde.

– Ekstremt krevende

Ordfører Odd Jostein Drotningshaug sier til VG at kommunen nå stiller opp med det som trengs for de berørte, i «en tragisk situasjon».

– Det er ekstremt krevende å stå i, spesielt for de pårørende, sier ordføreren.

Kommunen har kalt inn de folkene de kan for å gi bistand til de pårørende, med blant annet psykolog, lege og prest.

– Det er et lite lokalsamfunn. Dette er noe som berører veldig mange, og mange vil nok føle at dette er veldig nært, sier Drotningshaug.

Han opplyser at kirken vil holde åpent fra klokken 19 til 21 i kveld slik at folk som føler for det, kan møtes der. I kirken vil det være representanter både fra kirken og kommunens omsorgsberedskaps team.

Ordførereren kjente de omkomne godt.

– Dette er folk som er veldig engasjert lokalt i nærmiljøet og i frivillig arbeid, sier Drotningshaug og legger til at veldig mange kjente dem.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

Begge de omkomne har blitt sendt til obduksjon.