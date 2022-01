BEKYMRET: Partileder i Venstre, Guri Melby, møtte leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, på god avstand for å snakke om hvordan nedstengingen rammer rusmiljøet.

Slår alarm om «nedstengingstilstander» i rusmiljøet: − En prekær situasjon

Økt psykisk uhelse, høyere konfliktnivå, flere med våpen og farlige stoffer. Med tendensene Arild Knutsen har vitnet i det åpne rusmiljøet under pandemien, bekymrer både han og Guri Melby (V) seg for resultatene etter nok en nedstenging.

– Det er spesiell situasjon. For oss finnes det ikke noe «ring-og-bring»-muligheter. Vanlige folk kan overleve med å være hjemme når det blir nedstenging. Jeg må gå ut for å skaffe det jeg trenger, sier Martin (45).

Han er en del av det åpne rusmiljøet som VG møter i Storgata i Oslo sentrum en hutrende kald fredag like før jul.

I den delvis nedstengte hovedstaden er det lite som minner om en travel førjulstid. Men i Storgata, som de siste årene har blitt kjent for sin åpne russcene, er det fortsatt flere som samles.

Og uansett hvor godt man prøver, byr alt som kalles «smittevern» på praktiske utfordringer, forteller Martin.

– En selger jeg kjenner pleide å ha heroinen i munnen. Da pandemien kom, tok han det i en boks av smittevernhensyn. Det gjorde at han ble tatt to ganger, sier 45-åringen.

– Til slutt gikk han tilbake til å ha heroinen i munnen, selv om det er en smittefare.

MØTES: Arild Knutsen (t.v) og Dag Andreas Torp (t.h) fra Foreningen for human narkotikapolitikk slår av en prat med Martin (45) når de går sin vanlige runde i Storgata og deler ut brukerutstyr. Knutsen og Torp er blant få som går med munnbind. 1 av 2 Foto: Helge Mikalsen / VG

Til daglig må de også ta på og utveksle penger med hverandre. Selv er han mer redd for å smitte andre, enn å bli smittet selv.

– Når det har vært skikkelig ekstremt, har jeg prøvd å holde avstand. Men de som er rusa glemmer sånne ting.

– Mer vold og farlige situasjoner

VG er med Foreningen for human ruspolitikk (FHN) på sin faste runde for å dele ut brukerutstyr. Det er i den forbindelse vi møter på Martin og flere andre i samme situasjon.

FHN deler ut alt fra kanyler, kokekar, røykefolie, askorbinsyre og motgift. Utstyret er for å unngå alle typer smitte mellom brukere – og andre farlige situasjoner, som overdoseringer.

Leder i foreningen, Arild Knutsen, er bekymret for flere av de vi møter på og hvordan det er å være i det åpne rusmiljøet under nok en nedstenging. Men bekymringen handler egentlig ikke mest om smittevern.

– Det har aldri vært så mange i de åpne rusmiljøene som det er nå. Det er en prekær situasjon, sier han til VG og fortsetter:

– Vi ser at det er økt psykisk uhelse, økt konfliktnivå, flere som har våpen og generelt høyere rusnivå. Det skaper mer vold og farlige situasjoner.

ADVARER: Arild Knutsen frykter at man igjen skal overføre ansatte i rusomsorgen til andre steder i helsevesenet og dermed nedskalere tilbudene, dersom behovet i helsevesenet øker ytterligere.

Frykter ny overdoserekord

Knutsen forteller at pandemien dessuten har endret det ulovlige markedet. På grunn av stengte grenser har det kommet nye forsyningskanaler inn i landet, som gjør at ukjente og farlige stoffer er lettere tilgjengelig.

FHN-lederen er derfor særlig bekymret for de stadig flere unge, ukjente fjesene som han ser dukke opp i Storgata.

– Under pandemien i fjor fikk vi et av de høyeste overdosetallene. Det er veldig bekymringsfullt at vi ikke får de tallene før neste år, og ikke vet hvordan vi ligger an.

Han trekker også frem at det generelt er lite tilrettelagt for at rusbrukere i dag kan overholde karantene og isolasjon dersom de blir syke. Han tror at de fleste i miljøet som blir smittet, ikke kan overholde smittevernreglene når de må ut og kjøpe sin daglige dose.

– De isolasjonsrommene som er forbeholdt tunge brukere her i Oslo, er fulle, påpeker han.

Knutsen tror at flere lavterskel substitusjonstilbud ville bidratt til å forebygge overdoser, redusere ansamlingene i sentrum og gi brukerne mulighet til å innrette seg coronareglene.

– Det sosiale utenforskapet blir mer synlig

Leder i Venstre, Guri Melby, mener det snakkes for lite om hvordan nedstenging og pandemi rammer vanskeligstilte i rusmiljøene.

Hun trekker blant annet frem feiringen «alternativ jul», som ble delvis avlyst og flyttet utendørs i mange minusgrader på grunn av smittevern.

Melby frykter at dagens regjeringen skal begå samme feil som regjeringen hun selv satt i. I første runde med nedstenging stengte de mange av livsviktige lavterskeltilbudene – enten i frykt for smitte, eller fordi de måtte omdisponere helsepersonell.

– Nå vet vi mye mer. Det er viktig for oss å oppfordre til at man ikke blir panisk, for prisen er høy å betale, sier Melby og påpeker:

– Pandemien rammer hardest de som sliter fra før, og det sosiale utenforskapet enda mer synlig. Likevel går grupper som denne ofte litt under radaren.

VIL HA BEDRE TILBUD: Partileder i Venstre, Guri Melbu, er opptatt av at lavterskeltilbudene for de mest sårbare gruppene opprettholdes selv om smittetrykket i samfunnet er høyt.

Statusrapporten fra Knudsen om utviklingen i det åpne rusmiljøet, bekymrer henne.

– Målet for oss bør være å redusere de som tyr til nye måter å skaffe stoff på og ukjente midler. Vi må strekke oss langt for å sørge for at det vi har av tilbud, opprettholdes.

Hun påpeker at det ikke forbudt å møtes, dersom man splittes opp i mindre arrangementer eller grupper.

Hun mener også at regjeringen burde gå ut med en klar oppfordring om at lavterskeltilbud skal opprettholdes og aller helst styrkes, ikke stenges ned.