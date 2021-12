ALVORLIG: Leder i kontrollkomiteen, Peter Frølich(H) ønsker

Kontrollkomiteen etter VG-avsløring: − Vi skal til bunns i dette

Stortingets kontrollkomité forlanger handling av helseminister Ingvild Kjerkol etter VGs avsløringer om Helsetilsynets behandling av alvorlige sykehusvarsler.

Publisert: Nå nettopp

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har nå stilt helseministeren flere spørsmål. Dette skjer etter at VG nylig avdekket at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet.

I tillegg har VG i flere saker avdekket feil og mangler ved Helsetilsynets håndtering av disse varslene.

– Hvis det som har fremkommet er korrekt, ønsker komiteen å få vite hva statsråden vil gjøre med det, sier Carl I. Hagen.

Som Frps medlem i kontrollkomiteen la han tirsdag frem bekymringen for de øvrige representantene under et møte.

– Når komiteen har fått svar, vil vi avgjøre om det er tilfredsstillende eller om vi skal åpne sak, sier Hagen.

KOMITÉMEDLEM: Carl I. Hagen vil ha mer informasjon om Helsetilsynets arbeid med sykehusfeil.

Mulig systemsvikt

I brevet til statsråd Kjerkol skriver komitéleder Peter Frølich (H):

«Hver for seg kan sakene ses på som isolerte hendelser, men det er grunn til å stille spørsmål ved om det foreligger en form for systemsvikt, både hos helseforetakene og hos tilsynsmyndighetene som skal følge opp hendelser som blir rapportert.»

Frølich sier til VG at komiteen ønsker å grave dypere ned i materien, fordi de har fått en bekymring og mistanke om at det foreligger betydelige mangler ved behandlingen av alvorlige varsler i helsetjenesten.

– Jeg vil berømme VG for veldig grundig journalistikk, som har gitt oss denne bekymringen. Både for at det varsles for lite, og at varslene behandles for dårlig, sier han.

Les hele historien: Hilde og Tor ble meldt til barnevernet og politiet av sykehuset.

Vil til bunns i svikten

I tre år gransket VG alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus.

Etter en gjennomgang av elleve alvorlige hendelser som ble varslet Helsetilsynet i årene 2017 til 2020, fant VG mer enn 60 feil og mangler i Helsetilsynets vurdering av sakene.

Alle pasientene døde.

Komitéleder Frølich mener behandlingen av alvorlige varsler er noe som angår alle nordmenn.

– Dette kan skje oss alle, og folk man er glad i. Derfor er vi så avhengig av at disse systemene fungerer.

Frølich sier det er likegyldig for komiteen om problemene har oppstått under rød eller blå regjering.

– Vi skal til bunns i dette uansett, sier Frølich.

Komitémedlem Carl I. Hagen påpeker at statsråden har et overordnet ansvar for Helsetilsynet og helseforetakene.

– Det har kommet frem en rekke påstander, og det er årsaken til at vi nå har stilt spørsmål til statsråden, sier han.

Dette er to av spørsmålene:

Hva har statsråden gjort for å sikre at alle alvorlige hendelser blir innrapportert?

Hvilken informasjon har statsråden for å vurdere om omfanget er større enn det som er avdekket?

Vil ha resultater

Helseministeren varslet gjennom VG i oktober at hun vil granske Helsetilsynet og snu hver stein.

ØVERSTE ANSVARLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol.

Kjerkol ønsker ikke å svare på spørsmål til denne saken. Isteden har kommunikasjonsenheten i Helse- og omsorgsdepartementet gitt en kommentar på e-post:

«I tråd med vanlig praksis vil vi svare kontroll- og konstitusjonskomiteen før vi svarer mediene.»

Carl I. Hagen sier komiteen har behov for å få vite hvordan granskingen skal organiseres, og når de kan forvente resultater.

– Hva er din kommentar til at kun to av 10 alvorlige hendelser på sykehusene, varsles Helsetilsynet?

– Det er altfor dårlig. Alle alvorlige hendelser skal ifølge loven varsles, så dette vitner om en kultur mange steder, om ikke å varsle. Dette er lite tilfredsstillende i forhold til pasientsikkerheten.

Tidligere har VG skrevet at kun 1 av 3 varsler om dødsfall og andre alvorlige hendelser ble fulgt opp med tilsyn i fjor.

– For dårlig. Altfor dårlig, sier Hagen.

– Dette dokumenter at kvalitet og kontroll i det offentlige ikke er godt nok.