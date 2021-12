IKKE ALLE ER ANBEFALT: Én av selvtestene som selges i Norge, har fått status som «ikke anbefalt» fra Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser.

Bare 7 av 13 selvtester som selges i Norge anbefales

Av de 13 typene selvtestene som det er mulig å kjøpe i Norge i dag, er bare litt mer en halvparten anbefalt. Sjekk hvilke du trygt kan kjøpe.

Av Caisa Linea Hagfors og NTB

Publisert: Nå nettopp

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, Noklus, har nylig gjort en gjennomgang av selvtestene som selges i Norge i dag.

Resultatet var ikke lovende for flere selvtester på markedet:

Bare 7 av 13 coronaselvtester som selges i Norge i dag, passerte testen og fikk status som anbefalt.

En anbefaling baseres på at de har funnet tilstrekkelig produsent- og leverandøruavhengig dokumentasjon som bekrefter at testen er pålitelig, samt at den har norsk bruksanvisning.

Det fremkommer i en rapport de har publisert onsdag.

Info Noklus Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon, med hovedkontor i Bergen (ved Haraldsplass Diakonale sykehus), og med laboratoriekonsulenter og legespesialister tilknyttet 22 ulike sykehus rundt i landet.

Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene og Fürst Medisinsk Laboratorium. Kilde: Noklus Vis mer

Følgende selvtester er anbefalt av Noklus:

Panbio covid-19 Ag Rapid Test Device (Abbott)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche/SD biosensor)

Standard Q COVID-19 Ag test (SD biosensor)

Clinitest Rapid Antigen Test (Siemens)

Nadal covid-19 Antigen Hurtigtest (Nal von Minden)

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Acon Biotech Co., Ltd.)

Biosynex COVID-19 Ag BSS (Biosynex Swiss S.A.)

Kun én av testene anbefales ikke, basert på høy risiko for falske positive funn, skriver Noklus.

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.).

Seks av selvtestene har det ikke vært mulig å vurdere. Det kan skyldes at Noklus ikke har klart å finne uavhengig dokumentasjon og/eller norsk bruksanvisning – og ikke nødvendigvis at slik dokumentasjon ikke fins.

Anbefalingene vil derfor oppdateres hvis ny informasjon tilkommer.

Firmaet minner også om at hurtigtester er generelt mer pålitelige hvis man har symptomer enn hvis man er symptomfri, og er dårligere til å påvise smitte enn PCR.

– Det betyr at man kan være smittet selv om man får et negativt resultat. Hvis man får et positivt resultat, er det svært stor sannsynlighet for at man er smittet, men det bør likevel bekreftes med PCR, skriver Noklus.