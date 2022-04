MOTSTAND: Brede Sæther og Bård Ramberg er blant innbyggerne i grensebyen Kirkenes som nå vil ha vekk de mange russiske gateskiltene.

Vil fjerne russiske gateskilt

SØR-VARANGER (VG) Russlands krigføring gjør at gateskiltene med kyrilliske bokstaver i Kirkenes må tas ned, krever en ny underskriftskampanje.

Med kun 15 minutters kjøretur til russergrensen og tette bånd til nabolandet, har Kirkenes lenge hatt kjælenavnet «Lille Murmansk».

Men nå er det på tide å markere avstand til nabolandet, mener Bård Ramberg, som har startet en underskriftskampanje for å få byens ikoniske gateskilt på russisk fjernet.

– De ble satt opp den gang da man så gjerne ville at det skulle bli et godt samarbeid etter den kalde krigen. Nå er forutsetningene endret. Det er ikke et godt signal å la skiltene henge med det regimet som er i Russland i dag, sier Bård Ramberg til VG i Kirkenes.

KYRILLISK: Skiltene ble satt opp da mange nordmenn så svært lyst på samarbeidet med nabolandet.

1 av 10 russisk

I Kirkenes er hver tiende innbygger enten født i Russland eller har minst én forelder fra Russland.

En betydelig andel av verdiskapningen i kommunen er koblet til det russiske markedet, og kulturlivet er i stor grad knyttet til identiteten som grenseby i Barentsregionen.

Med Russlands invasjon i Ukraina er det på tide å markere avstand til nabolandet, mener flere av dem som har underskrevet kampanjen og diskutert innlegget på Facebook.

VG treffer initiativtakeren til kampanjen utenfor det russiske generalkonsulatet i Kirkenes. Der vaier det russiske flagget i nordavind like ved skiltet som på kyrillsk staver «Kirkegata».

Bård Ramberg sier han har mange russiske kolleger og venner som er fine folk, men at russiske myndigheter må få et klart signal fra Norge nå.

– Jeg ser det slik at det er dette jeg kan gjøre for Ukraina. Donere penger, og forsøke å få til en endring her i byen, sier Ramberg.

RETNING UKRAINA: Ukrainske Mykhailo Kozachenko (35) bor like ved rundkjøringen der Europavei 105 starter, og går hele veien til Yalta på Krimhalvøya.

«Latt oss bruke» av Russland

Finnmarkskommunen har over lang tid blitt utnyttet av Russland, mener en av dem som har skrevet under på oppropet.

– Vi har latt oss bruke. Jeg kan forstå at man tidligere gjerne har ønsket og har hatt tro på samarbeid. Men slik det er i dag, kan jeg ikke lenger forstå det, sier Brede Sæther til VG i Kirkenes, og legger til at han også synes byen burde si opp vennskapsavtalen med russiske Petsjenga og Severomorsk.

Ukrainske Mykhailo Kozachenko (35), som har bodd i Kirkenes i 12 år, har også underskrevet.

– Dette er en god måte å gi et signal til naboen om at vi fordømmer deres handlinger, sier Kozachenko til VG.

Men det er jo langt fra alle russere som støtter invasjonen?

– Nei, men husk at det også er soldater fra den russiske Kirkenesbrigaden som deltar i krigen. De kommer fra rett over grensen her, sier Mykailo, og peker i retning den russiske grensestasjonen.

MOT: Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Bergeng, frykter forslaget kan skape splid i det norsk-russiske lokalsamfunnet.

Frykter splid

Onsdag kveld har underskriftskampanjen 104 av 203 signaturer som kreves for at saken skal tas opp på et kommunestyremøte.

Ordfører Lena Bergeng sier til VG at hun ikke støtter forslaget.

– Jeg ser ikke hva godt som skal komme ut av det. Skiltene har jo vært der i mange år, og vi må ikke glemme at det er en del av historien vår. Vi kan jo ikke viske ut historien vår, selv om vi ikke støtter krigen i Ukraina, sier Bergeng til VG.

Ordføreren mener at dette dessuten er et ekstra dårlig tidspunkt for en markant endring i gatebildet i Barentsbyen.

– Noe sånt kunne ført til virkelig opphetede diskusjoner, splid og i verste fall konfrontasjoner mellom folk. Det er ikke det vi trenger nå, sier Bergeng.

GRENSEBY: Mange offentlige bygninger i Sør-Varanger har skilt på norsk, samisk og russisk.

Protestvegg foran konsulatet

Kampanjen har et ytterligere krav: At veggen tvers over gaten fra Russlands generalkonsulat i Kirkenes skal disponeres fritt av den ukrainske forening til flagg, plakater og paroler.

Forslaget om en slik vegg støttes av den ukrainske forening i Norge. Ukrainske Mykhailo Kozachenko jobber selv i sentrum av Kirkenes og synes det hadde vært rimelig.

– Jeg tenker det er veldig greit at de ansatte på konsulatet får se og blir minnet på hvem de jobber for, sier ukraineren.