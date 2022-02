VIL HØRE PÅ FOLKET: Lise Selnes er leder i Innlandet Arbeiderparti. Opprinnelig er hun for å beholde Innlandet, men mener resultatet av folkeavstemningen: Gjenoppretting av Hedmark og Oppland - må veie tyngst.

Drama om Innlandet - kan bli fjerde fylke som deles opp

Et knapt flertall av folket vil gravlegge Innlandet og gjenopplive Hedmark og Oppland fylker. Men det er fortsatt åpent om Innlandet blir det fjerde storfylket som deles opp.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Både Viken fylke, Vestfold og Telemark fylke samt Troms og Finnmark fylke ligger an til å bli splittet opp i til sammen syv fylker slik de politiske prosessene ser ut nå.

I Innlandet fylkeskommune som strekker seg fra svenskegrensen i øst til Årdal i Sogn i vest, er situasjonen mer åpen.

Selv om en folkeavstemning sist uke viste et knapt flertall på 3738 stemmer (50,7 - 48,1) for å dele opp fylket i Hedmark og Oppland, skapte Aps gruppe i fylkestinget ny spenning sist helg.

Med 14 mot fem stemmer gikk Ap-gruppen i fylkestinget søndag inn for å bevare Innlandet på tross av resultatet i folkeavstemningen.

Dermed ligger det akkurat nå an til et flertall for å bevare Innlandet i fylkestinget på onsdag, der beslutningen endelig tas.

SENTRALE AP-FOLK: To stortingsrepresentanter og en statsråd fra Hedmark og Innlandet Ap avbildet i valgkampen: Fra venstre: stortingsrepresentant Kristen Sandtrøen, kulturminister Anette Trettebergstuen og fylkesleder/stortingsrepresentant Lise Selnes.

Men det går ikke Ap-leder i Innlandet, Lise Selnes uten videre med på.

Representantskapet i Innlandet Ap, som er fylkespartiets høyeste organ, skal møtes for å behandle saken tirsdag kveld. Der er det tradisjon for at en beslutning i en viktig sak som dette - binder fylkestingsgruppen.

Spennende tirsdag

Det kan føre til et flertall i Aps representantskap for å følge opp resultatet av folkeavstemningen om å dele opp Innlandet. Dette kan vippe fylkestinget til samme resultat dagen etter, altså onsdag da saken skal endelig spikres.

– Saken er ennå ikke avgjort i Innlandet Ap. Aps endelige vedtak vil bli gjort i representantskapsmøtet førstkommende tirsdag. Der er det tradisjon for at vedtaket binder fylkestingsgruppen i partiet. Men her kan egentlig alt skje, sier fylkesleder Lise Selnes til VG mandag.

VIL HØRE PÅ FOLKET: Leder i Hedmark Senterparti, Per-Martin Sandtrøen.

Hun var selv opprinnelig for å beholde Innlandet som egen fylkeskommune. Og hun var mot en egen folkeavstemning. Men når flertallet i fylkestinget gikk inn for folkeavstemning, og resultatet av den viste et flertall for å gjenopprette Hedmark og Oppland fylker, så mener Selnes at folkets flertall må respekteres.

Krevende sak

– Dette er en krevende sak. Her må vi holde tunga rett i munnen, sier Selnes.

– Byr det på trøbbel å forene Ap fremover etter et vedtak om enten Innlandet eller Hedmark/Oppland i fylkestinget?

– Jeg opplever at det er en respektfull tone oss i mellom i fylkespartiet. Det er nok en adskillig tøffere ordbruk i sosiale medier. Der er ordbruken til dels truende og usaklig, beskriver Selnes.

SENTRALE SP-FOLK: Senterpartiet fra Hedmark er godt representert både i regjering og storting: Fra venstre i åkeren: fylkesleder og stortingsrepresentant Per-Martin Sandtrøen, finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl.

Leder i Hedmark Senterparti, Per-Martin Sandtrøen, mener det vil være svært negativt for fylkespolitikernes troverdighet dersom de overkjører resultatet av folkeavstemningen.

– Folk folkeflertallet!

– Et flertall i folket har krevd å få tilbake Hedmark og Oppland fylker. Jeg vil sterkt oppfordre fylkestinget til å følge folkets flertall når det samme fylkestinget har bedt om folkets råd, sier Sandtrøen til VG.

– Noen beskriver folkeavstemningen som veldig jevn og delt på midten?

– EU-avstemningen var også jevn. Men resultatet ble respektert og akseptert. Det er om lag like mange som engasjerte seg i denne folkeavstemningen som det er personer som stemmer under et fylkestingsvalg. Hvis ikke det er godt nok til å kunne respektere avstemningen, er jeg bekymret for hvordan dette vil slå ut på folks tillit til folkevalgte, sier Sandtrøen.

INNLANDET-TILHENGER: Even Aleksander Hagen (til høyre) er ihuga tilhenger av å bevare Innlandet som eget fylke. På bildet i hyggelig passiar med partileder Jonas Gahr Støre.

Vil ikke forskuttere resultat

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) uttrykker seg varsomt om hvor mye folkeavstemningen skal telle når den endelige beslutningen om Innlandet vs. Hedmark og Oppland skal fattes onsdag.

Fra før er han kjent som en sterk tilhenger av å beholde Innlandet.

- Jeg kan ikke nå forskuttere hvordan dette ender i fylkestinget. Dette er et reelt dilemma for oss i Arbeiderpartiet. Vi har ikke fått noe entydig signal, men resultatet av folkeavstemningen er et viktig råd å ta med seg. Vi vil gjøre en helhetsvurdering, og vil veie dette opp mot de andre tingene som er spilt inn, alle høringsinnspillene og medarbeiderundersøkelsen, ifølge Hagen.