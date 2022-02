TRAFIKKOFFER: Johannes Buhaug (54) fra Tranby ble påkjørt av en eldre bilist som brøt både vikeplikten og kjørte feil i et veikryss i Lier sommeren 2020. Buhaug mener det er helt feilslått politikk for å fremme bedre trafikksikkerhet å fjerne kravet til helseattest for at eldre skal kjøre bil.

Tunge aktører: Krever bråstopp i vraking av helseattest for eldre bilførere

Organisasjoner og fagfolk innen helse og trafikksikkerhet drar i håndbrekket. De vil stoppe Stortingets vedtak om å fjerne helseattest for eldre bilførere.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Saken har ligget i månedsvis på to samferdselsministres bord.

Hverken den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) eller hans forgjenger Knut Arild Hareide (KrF) har hittil etterkommet Stortingets intensjonsvedtak om å fjerne helseattestene.

Hareide fikk i forrige uke kritikk av Stortingets kontrollkomité for at han kommuniserte til mediene at han ikke ville fjerne kravet til obligatorisk helseattest. Samtidig ga han i forslaget til statsbudsjett for 2022 beskjed om at det ble arbeidet videre med saken.

DELTE UT SJOKOLADE: Det vanket twistposer da Knut Arild Hareide overlot kontoret i Samferdselsdepartementet til etterfølger Jon-Ivar Nygård. I tillegg fikk Nygård overta den krevende helseattest-saken.

Hareides etterfølger, Jon-Ivar Nygård (Ap), startet som statsråd i Samferdselsdepartementet for fire måneder siden. Han «vurderer nå hvordan saken skal følges opp,» i følge en e-post han har skrevet til VG.

– Regjeringen er lovpålagt å utrede konsekvensene av foreslåtte endringer i regelverk. Denne plikten gjelder også for vedtak fra Stortinget. Dette tiltaket var ikke utredet før Stortinget fattet sitt vedtak, og utredningsarbeidet må da gjøres i ettertid, begrunner Nygård.

I mellomtiden øker presset fra både faglig hold og direkte berørte trafikanter om å ikke fjerne de obligatoriske helseattestene for eldre bilførere.

ULOVLIG MANØVER: Den eldre bilføreren kom fra E-18-avkjøringen fra Drammen til Tranby/Liertoppen til venstre på bildet. Deretter vrengte han bilen over tre heltrukne gule sperrelinjer, brøt vikeplikten og traff Johannes Buhaug og hans motorsykkel som kom kjørende i den midtre filen på bildet fra Tranby mot Liertoppen.

Johannes Buhaug (54) fra Lier satt på motorsykkelen sin en varm sommerdag i 2020, da en eldre bilist (da 78) brøt vikeplikten og kjørte feil i et veikryss ved avkjøringen fra E18 sørfra til Tranby i Lier. Etter brudd på vikeplikten, svingte han bilen sin i en u-sving over tre heltrukne sperrelinjer og over i motgående kjørefelt. Denne manøveren klarte ikke motorsyklist Buhaug å svinge unna.

– Jeg har ikke en sjanse til å stoppe, og flyr som en flaksende sjøstjerne gjennom lufta. Jeg lander i veibanen og brekker ryggen, er helt ute av stand til å røre meg. Heldigvis kommer det ikke kjørende noe 18 hjuls vogntog da jeg ligger der, forteller Buhaug til VG. I ettertid har ulykken likevel fått følger for liungen.

Stresset og forvirret

Mannen (nå 79) som kjørte på ham, ble dømt for overtredelse av både straffeloven og vegtrafikkloven, han fikk betinget fengselsstraff og måtte betale erstatning til Buhaug.

Den eldre bilføreren, som i følge retten var både stresset og forvirret under forseelsen, ble også fradømt retten til å føre bil i halvannet år. Etter en samlet vurdering fant retten under sterk tvil at alder og helseplager i saken hadde en slik karakter at «det bør medføre at dommen gjøres fullt ut betinget»

Mannen, som er fra Innlandet, erkjente straffeskyld. Den eldre bilførerens forsvarer, Martin Smith, har tidligere sagt til Drammens Tidende at klienten beklager det som skjedde, og at det skyldtes et øyeblikks uoppmerksomhet.

Smith ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med hans klient.

GARASJEN: Johannes Buhaug har laget seg en egen mancave eller mannehule i garasjen hjemme på Tranby. Der står også en motorsykkel av samme merke som den som ble vraket i sammenstøtet i 2020.

Trafikkofferet, Johannes Buhaug, er åpen om at forseelsen har fått følger:

– Sånn som mitt liv var, så er det ødelagt. Meg og fruen på fjellet på hesteridning, som vi lenge har gjort, det kan jeg bare glemme etter den brekte ryggen. Fortsette å dra til Alpene og kjøre slalåm og gå i fjellet – det tror jeg at jeg kan skyte en hvit pinn etter, beskriver Buhaug.

Vil ikke luke ut alle eldre

Han reagerer sterkt på at Stortingets flertall anført av Fremskrittspartiet vil fjerne kravet til helseattest for bilførere over 80 år gjennom et såkalt intensjonsvedtak i Stortinget.

– Det blir for dumt at spørsmålet om helseattest som angår liv og trafikksikkerhet koker ned til politisk populisme. Det er jo ikke slik at straks en har kommet i den alderen fagfolk mener en bør inn til en sjekk så ryker lappen. Dette er jo for å luke ut de som ikke er skikket, understreker 54-åringen fra Lier.

VIL FJERNE HELSEATTESTER: Det er ennå en god del år til stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er i målgruppen for helseattester til eldre bilførere. Han håper attestene fjernes lenge før han fyller 80.

Bård Hoksrud (Frp) er tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han er nå en av pådriverne i Stortinget for å fjerne kravet til helseattest for bilførere over 80.

Hoksrud understreker betydningen av at departementet følger opp Stortingets vedtak om fjerning av dette kravet.

Hoksrud: Ikke bare tut-og-kjør

– Er det ikke viktig å vurdere konsekvensene av å fjerne helseattestene, Hoksrud?

– Dette har jo departementet hatt mulighet til å vurdere over lengre tid og flere ganger. Det er ikke bare tut-og-kjør fra vår side dette. Poenget er at departement og fagetater også har fått i oppdrag å se på andre, alternative tiltak. Det er likevel feil å skjære alle eldre over en kam ved å kreve helseattest, svarer Hoksrud.

Han mener at fastleger, men også pårørende og den eldre sjåføren selv har et ansvar for å vurdere om man bør la bilen stå.

– Trafikkoffer Johannes Buhaug mener dere bedriver politisk populisme?

– Vi mener jo ikke at det skal være fullstendig fritt frem for eldre å kjøre bil. Stortinget har et mer nyansert syn enn det som fremstilles her. Opprinnelig er dette noe som også SV og regjeringspartiet Ap har stilt seg bak, svarer Frp-veteranen som i mange år satt i transportkomiteen, men som nå er i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget.

Hevet aldersgrensen for helseattest

Ap-statsråd, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, er opptatt av at antallet eldre bak rattet er økende.

– Samtidig har eldre stadig bedre helse og økt behov for mobilitet. Det var bakgrunnen for at aldersgrensen for helseattest ble hevet fra 75 til 80 år. Likevel gir denne utviklingen i seg selv grunn til å være spesielt oppmerksom på å sikre at det stadig økende antallet eldre bilførere har de nødvendige forutsetningene for et sikkert samspill med andre trafikanter, mener Nygård.

GENERALSEKRETÆR: Mina Gerhardsen er leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, som har helselag og demensforeninger over hele landet.

Både Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trygg Trafikk, Legeforeningen og Optikerforbundet er blant organisasjonene som advarer mot å fjerne kravet til helseattest.

De mener at å fjerne kravet uten å ha et alternativ er uforsvarlig i strid med flere regjeringers visjon om null dødsulykker i trafikken.

– Det er lov å tenke seg om. Stortinget og regjeringen bør lytte til faglige råd og bevare den obligatoriske helseattesten, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen og direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk i en felles uttalelse.

– Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende er vi opptatt av å beskytte personer som ikke lenger har helse til å kjøre bil mot å risikoen for å skade andre og selv, legger Gerhardsen til.

Demens-utfordringen

Samferdselsministeren skriver at han anerkjenner organisasjonenes sterke engasjement, ikke minst Nasjonalforeningen.

– De har særlig kompetanse på demens, både på sykdommen og hvilke utfordringer den medfører for de som lider av den, men også hvordan den påvirker livet til de om lag 400 000 pårørende, ifølge Nygård.

Han avviser alle anklager om at regjeringen trenerer Stortingets beslutning.

Statsråden minner om at en del av vedtaket også innebærer at det må sikres at ingen får fortsette å kjøre hvis de ikke er skikket til det.

– Det er et svært krevende oppdrag, som da krever vurdering fra flere faginstanser, også med mulige alternative tiltak, i følge Nygård.