SYDEN: Sommeren 2022 ser lovende ut for nordmenn som lengter etter søreuropeisk sommersol.

Nakstad: Tror det er trygt å bestille sommerferie

Espen Nakstad tror det vil være nokså knirkefritt å reise som nordmann til europeiske land i sommer.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror det er veldig sannsynlig at man kan reise i Europa i sommer uten store problemer som nordmann, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

I Norden har man langt på vei fjernet alle tiltakene, også på innreise. Men flere andre land på kontinentet har fortsatt krav om tre doser, eller negativ test, for å komme inn.

OPTIMIST: Espen Nakstad tror og håper sommeren blir ganske normal.

Nakstad tror resten av Europa vil følge etter og mykne opp på smittevernreglene i løpet av senvinteren, fordi «alle» i Europa vil ha hatt omikron – slik at poenget med at land beskytter seg mot smitte faller bort.

Han er ganske sikker på at kravet om testing før ankomst og innenlandsregistrering er det som ryker først – men han tror ikke koronasertifikatet vil skrotes med det første. Det er opp til EU å bestemme hvordan og hvor lenge koronasertifikat skal brukes, mye tyder på at det vil være i bruk i hele 2022 og kanskje enda lenger.

FHI regner med at rundt 3–4 millioner nordmenn vil smittes i vinterbølgen – FHI anbefaler ikke folk som er smittet og har to doser, om å ta en tredje vaksinedose.

– Vil det være enkelt å reise også for dem som ikke har tatt booster fordi de fikk omikron?

– Jeg håper man finner en løsning for dem som etter sykdom er godt beskyttet men enda ikke har rukket å ta en oppfriskningsdose. Hvis man tror at nesten alle i Europa vil være smittet før sommeren, og på den måten nylig er immunisert gjennom sykdommen, er det ikke sikkert det er behov for like strenge krav i coronapasset som i dag.

– Nødt til å finne løsninger

Han tror det vil bli noen oppdateringer og justeringer på koronasertifikatet i Europa fremover, fordi mange europeere har blitt smittet enten før, mellom eller etter de anbefalte vaksinedosene – i tillegg til at pandemien i vår verdensdel er i en annen fase nå.

– EU er nødt til å finne løsninger for alle som på grunn av covid-19-smitte ikke har kunnet ta oppfriskingsdosen på det tidspunktet de hadde planlagt. Men hvor store regelendringer det eventuelt blir før sommeren, vet bare EU.

Selv om mange land har krav om for eksempel test før innreise, er det ikke alltid disse håndheves av alle land. Nakstad tror det er fordi man beveger seg mot en oppmykning:

– Det er nok en diskrepans på fastholdte regler og håndheving med grensepasseringer akkurat nå. Sannsynligvis går det mot mindre strenge innreiseregimer men fortsatt bruk av coronasertifikat de fleste steder.