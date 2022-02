I MOSKVA: Tyskland forbundskansler Olaf Scholz og Russlands president Vladimir Putin i dag.

Putin: − Vi ønsker selvsagt ikke krig

Tyskland forbundskansler Olaf Scholz og Russlands president Vladimir Putin møttes i Moskva tirsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tyskland forbundskansler Olaf Scholz og Russlands president Vladimir Putin kommenterer Ukraina-situasjonen og forholdet mellom Russland og Tyskland under en pressekonferanse i Moskva tirsdag ettermiddag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttalte Scholz at det er «Det er vårt fordømte ansvar å forhindre krig i Europa».

Han understreket at det fortsatt er mulig å benytte diplomati i den anspente situasjonen, etter at over 100.000 tungt bevæpnede russiske tropper har tatt oppstilling langs Ukrainas grenser i øst, nord og sør.

DEMONSTRASJONER: Folk i Ukrainas hovedstad Kiev samlet seg og ba Vesten om å ikke etterkomme kravene fra Russland.

Den russiske presidenten gjentok at en beslutning har blitt tatt angående delvis tilbaketrekning av tropper ved grensen til Ukraina.

13.000 drepte

Russland annekterte den ukrainske halvøya Krim i 2014 og bidro med våpen og soldater til opprør i de østukrainske fylkene Luhansk og Donetsk. I dag styres deler av fylkene av de selverklærte opprørerne med sterk russisk støtte.

Lignende områder med russisk innflytelse finnes allerede i Moldova og Georgia.

I Ukraina har konflikten krevd 13.000 menneskeliv så langt.

Putin sier også at problemene i Øst-Ukraina Ukraina må løses og kalte situasjonen for et «folkemord», uten å legge frem dokumentasjon.

I dag foreslo den russiske Dumaen å anerkjenne de to fylkene som uavhengige stater.

– Vi ønsker selvsagt ikke krig, sa Putin ifølge NTB.

VED GRENSEN: Russiske styrker har flyttet seg til Ukrainas grenser

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg avviste en slik anerkjennelse på en pressekonferanse i Brussel tirsdag.

– Hvis det skjer, vil det være et nytt brudd på Ukrainas territorielle integritet, sa Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om at Donetsk og Luhansk er en del av Ukraina innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Det vil også være i brudd med internasjonal lov.

Avviste flere krav

Etter samtalene med Scholz sa den russiske presidenten at USA og NATO hadde avvist kravene om å holde Ukraina og andre tidligere Sovjet-stater utenfor NATO, avvist å stanse utplasseringen av våpensystemer nær Russland og å trekke tilbake styrker fra Øst-Europa, skriver Associated Press.

ØVELSER: Russiske militære øver langs grensene til Ukraina i Hviterussland og i Russland denne uken.

Putin sa videre at Russland det er klart for å snakke med vesten angående begrensninger i mellomdistanseraketter i Europa, åpenhet om militære øvelser og om Vestens rakettforsvar, som de frykter kan ødelegge for avskrekkingseffekten landets atomvåpen har.

Den russiske presidenten gjentok også at en beslutning har blitt tatt angående delvis tilbaketrekning av tropper ved grensen.

Han sier også at problemene i Donbass må løses, og mener at løsningen burde legge seg på overensstemmelsen fra Minsk-protokollen som ble signert i 2015.