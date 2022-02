Jens Stoltenberg ble oppfordret til å søke på jobben som ny sentralbanksjef i midten av november, etter at stillingen var utlyst 10. november, opplyser kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet. Stoltenberg deltok på videolink fra Brussel da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte ham som ny sentralbanksjef sist fredag.

Oppfordring til Stoltenberg kom etter medie-omtale

Finansdepartementets oppfordring til Jens Stoltenberg om å søke stillingen som sentralbanksjef kom etter en artikkel i DN der det ble hevdet at han var interessert i jobben, og etter at stillingen ble utlyst.

Av NTB-Johan Falnes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den 5. november kom Dagens Næringsliv med en sak der det ble hevdet at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ville takke ja til jobben som sjef for Norges Bank hvis han ble spurt.

En snau uke senere, den 10. november, ble stillingen utlyst – med en utlysningstekst sm både eksperter og opposisjonspolitikere har påpekt at kan fremstå som skreddersydd for en kandidat som Stoltenberg.

Nå bekrefter Finansdepartementet at oppfordringen til Stoltenberg om å søke jobben kom etter at stillingen var utlyst.

– Stoltenberg ble oppfordret til å søke omtrent midt i november, etter at stillingen var utlyst 10. november, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser i en e-post til NTB.

Ikke på Vedums initiativ

Oppfordringen til den tidligere Ap-lederen og statsministeren ble ikke sendt på initiativ fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), opplyser Riiser.

– Nei, det er embetsverket som har forberedt denne saken. Finansministeren har vært orientert underveis, men samtidig vært tydelig på å ikke legge føringer og gi embetsverket rom til å gjøre det de mente var nødvendig for å finne den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, skriver Riiser.

Ifølge henne har Vedum og Stoltenberg kun snakket sammen om saken to ganger.

Første gang var i et digitalt møte torsdag 3. februar om forberedelser til pressekonferansen fredag, ifølge Riiser.

Så ringte Vedum til Stoltenberg like etter statsråd fredag for å gratulere ham.

les også Stoltenberg-gransking: Dette krever de svar på

Ettergås i Stortinget

Tirsdag skal kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget diskutere ansettelsen.

Der blir tidslinjen for prosessen og ordlyden i utlysningsteksten to av hovedpunktene.

Komitéleder Peter Frølich fra Høyre sier det sentrale spørsmålet for Høyres del er om prosessen har vært «rigget» i Stoltenbergs favør, eller om det har vært en åpen og fri utlysning.

I tillegg mener Høyre at regjeringens habilitetsvurderinger må ettergås.

– På nåværende tidspunkt har vi ingen konkrete beviser for at det har vært noen overtramp. Men det er vår plikt og vårt ansvar å grundig ettergå denne ansettelsen, sier Frølich til NTB.

Han venter at det nå vil bli enighet i komiteen om å sende en liste med spørsmål til regjeringen om saken.

les også Derfor fikk Stoltenberg jobben: Les hele begrunnelsen

Nye stillingskrav

Frølich påpeker samtidig at stillingsannonsen i høst var vesentlig endret sammenlignet med forrige gang stillingen ble utlyst. Blant annet ble evne til å håndtere kriser trukket fram, og «ledererfaring fra komplekse organisasjoner» kom inn som krav til søkeren.

Frølich vil nå ha svar på om teksten er spesialtilpasset Stoltenberg.

– Det blir interessant å se om den er skreddersydd.

Også Grunde Almeland, som representerer Venstre i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, etterlyser en begrunnelse på hvorfor utlysningen er endret.

– Jeg registrerer at de tingene som er trukket fram som begrunnelse for at Stoltenberg fikk jobben, er mer eller mindre det samme som det som er lagt til i stillingsutlysningen, sier han.

Grundig prosess

Finansdepartementet understreker for sin del at utlysningsteksten er grundig gjennomarbeidet.

– I arbeidet med utlysningsteksten ble det gjennomført en rekke kartleggingssamtaler med et utvalg relevante personer, skriver Riiser til NTB.

Ifølge henne fikk både sittende sentralbanksjef og lederen for Norges Banks representantskap anledning til å komme med innspill. I tillegg var departementet i kontakt med folk i hovedstyret og ledelsen i Norges Bank, i oljefondet, i Finansdepartementet og i Norges Banks representantskap.

– Både verden og Norges Bank har endret seg mye siden forrige gang det ble ansatt ny sentralbanksjef, påpeker Riiser.

Hun viser spesielt til hvordan oljefondet har vokst.

– Fondet er firedoblet siden Olsen ble ansatt i 2010, og Norges Bank er i dag en kompleks, internasjonal kompetansevirksomhet med nesten 1.000 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land.