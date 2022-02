VIL HA MER: SVs Kirsti Bergstø mener at regjeringen bør ta en ny titt på sitt forslag til minstepensjonistene.

Vil stoppe regjerings-forslag: − Kan ikke svikte minstepensjonistene

Regjeringens nye pensjonsforslag kan føre til at minstepensjonistene henger enda lenger etter. Stopp det nå, krever SV. – En midlertidig ordning, svarer Aps Hadia Tajik.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

I fjor gikk de uvanlige alliansepartnerne SV og Frp sammen for å sikre mer penger til pensjonistene. De fikk flertall for å øke minstepensjonene og slutte med underregulering av pensjoner.

Men regjeringens ferske forslag til gjennomføring kan føre til at minstepensjonistene henger etter over tid. Det er uakseptabelt, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Vi kan ikke svikte minstepensjonistene, sier Bergstø til VG.

Hun mener at regjeringspartiene Ap og Sp på Stortinget, med støtte fra SV, må stoppe forslaget fra sin egen regjering.

– Hvis forslaget blir gjennomført så vil minstepensjonistene tape. De vil komme skjevt ut over tid. Vi må stoppe forslaget, sier SV-nestlederen.

FORHANDLET NESTEN: Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken sonderte i fjor høst i flere dager med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men konkluderte med at de ikke ville sitte i regjering med dem.

– Trenger ekstra påslag

Regjeringen foreslår å regulere pensjoner på en ny måte: pensjoner vil nå reguleres som et gjennomsnitt av prisvekst og lønnsvekst.

Bergstø sier at det aldri var en del av deres forslag at dette også skulle gjelde minstepensjonistene.

– Forskjellene mellom minstepensjonistene og resten vil øke, fordi de som trenger et ekstra påslag økonomisk ikke vil få det. Da vil man henge enda lenger etter, sier Bergstø.

Bergstø sier at man ikke bør gjøre endringer nå, som gjør at minstepensjonistene kommer skjevt ut fra start.

Info Pensjonsregulering Etter pensjonsreformen reguleres alderspensjon med lønnsveksten, fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Regjeringens nye forslag, basert på forslag fra Stortinget, er å regulere løpende pensjoner med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Kilde: regjeringen.no. Vis mer

– Forslaget til regulering regjeringen legger opp til vil være en direkte motsetning til Hurdalsplattformen, som sier at minstepensjonene skal økes, sier hun.

Bergstø sier at de har hatt samtaler med Ap og Sp om forslaget og at de vil fortsette dialogen denne uken.

PÅ BÅTTUR: Aps Runar Sjåstad har ansvar for saken i arbeids- og sosialkomiteen. Her med Jonas Gahr Støre (Ap) i valgkampen.

Vil henge etter

Saksordfører Runar Sjåstad (Ap) bekrefter at minstepensjonister kan bli hengende etter på sikt med forslaget, men han vil vente med endringer til pensjonsutvalget har levert sitt arbeid i juni.

Utvalget skal evaluere pensjonsreformen og ser særlig på minsteytelsene.

Bergstø får også et klart svar fra arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap), som mener at det blir feil å si at de nye reglene fører til at minstepensjonister blir hengende detter.

– Det at minste pensjonsnivå er regulert lavere enn lønnsveksten er ikke noe nytt. Det er en del av pensjonsreformen og har vært sånn siden 2011, skriver Tajik i en e-post til VG.

LOVER LØFT: Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) sier at de vil løfte minstepensjonistenes utbetalinger, men hun mener det må vente til etter pensjonsutvalget arbeid leveres i juni.

– Midlertidig ordning

Tajik sier at det nye forslaget til pensjonsregulering skal gi samme utvikling for minstepensjonistene som i dag, men lover at de vil løfte minstepensjonistene etter at pensjonsutvalget har lagt frem sitt arbeid.

– Alle deler bekymringen om at minstepensjonistene blir hengende etter. Derfor er dette også fremstilt i det forslaget vi har lagt frem som en midlertidig ordning, til vi kan få en varig endring av minstenivåene, sier Tajik.

Hun sier at det er nødvendig å legge om hele systemet når pensjonsreguleringen endres, inkludert for minstepensjonister.

– Uten en slik omlegging blir det svært uoversiktlig og vanskelig å beregne når man kan ha rett å ta ut pensjon før 67 år, skriver hun.