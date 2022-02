HEVDET SIN USKYLD: Den norske eks-soldaten har hele tiden hevdet at han var uskyldig i dobbeltdrapet.

Nordmann frifunnet for dobbeltdrap i Bosnia

Den norske statsborgeren Zikrija Krkic, som ble idømt 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia, er nå frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

Krkic ble i Drammen tingrett i 2020 dømt for å ha skutt og drept to personer på en kafé i landsbyen Trnopolje i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina 28. juli 2014.

Han har gjennom hele saken nektet for at han har noe med drapene å gjøre.

I den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett kommer det frem at de mener at det er såpass rimelig og fornuftig tvil om at eks-soldaten faktisk begikk drapene, at denne tvilen må komme han til gode.

– Jeg konstaterer at retten ikke har vært enig med vår vurdering av bevisene i saken, og det tar vi til etterretning, sier statsadvokat Marit Formo til VG.

Retten vektlegger blant annet at de ikke finnes noen bevis eller øyenvitner som direkte knytter Krkic til åstedet på drapstidspunktet, og at det er svakheter ved den bosniske etterforskningen.

Der viser de blant annet til at norsk politi fant et prosjektil på åstedet i 2018, fire år etter at åstedet var undersøkt og frigitt av bosnisk politiet.

– Dette reiser alvorlige spørsmål om grundigheten og kvaliteten av den bosniske etterforskningen, og kan ha medført at viktige spor i etterforskningen ikke er sikret, heter det i dommen.

Ble frifunnet i Bosnia

Krikic kom til Norge sammen med sin familie som flyktninger i 1993. Før dette hadde han tjenestegjort i militæret og deltatt i kamphandlinger under borgerkrigen i Bosnia.

Etter dette, har Krikic flere ganger i året reist til hjemlandet på besøk. Sommeren i 2014 da dobbeltdrapene skjedde var hele hans familie i landet i forbindelse med et giftemål.

Saken ble først etterforsket av bosnisk politi. Deretter ble den ført i lagmannsretten i Bosnia-Hercegovina, hvor Krkic ble frikjent. Frikjennelsen ble i 2016 opphevet av Høyesterett i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Krkic reiste tilbake til Norge før saken på nytt skulle behandles i Bosnia-Hercegovina. Fordi han var norsk statsborger og ikke kunne utleveres fra Norge, ble saken overtatt av norske myndigheter i mai 2018.

Det endte med tiltalte og lovens strengeste straff i første rettsrunde.

Drammen tingrett mente at det var bevist utover enhver rimelig tvil at han skjøt og drepte to menn med et automatvåpen på en kafé i Trnopolje i Bosnia 28. juli 2014.

I sin avgjørelse viste de til en samlet vurdering, hvor de hadde lagt vekt på blant annet:

Funn av tomhylser på en gård tilhørende tiltaltes familie som kan knyttes til hylser funnet på åstedet.

Videoer og forklaringer fra familiemedlemmer som dokumenterer at tiltale håndterte et automatvåpen av Kalasjnikov-type om morgenen drapsdagen.

«Tiltaltes løgner» om sin kjennskap til automatvåpen på gården.

Hans manglende forklaring til norsk politi og til retten i Norge. Krkic nektet å forklare seg under rettssaken, men det ble avspilt og oversatt videoopptak av hans rettslige forklaring i straffesaken i Bosnia.

Videre vises det til at retten mener det er bevist at Krkic håndterte. drapsvåpenet og instruerte familiemedlemmer i hvordan det skulle brukes om morgenen på drapsdagen.

Retten mener også at vitneforklaringer i saken underbygger at tiltalte forlot familiens gård den aktuelle kvelden.

Mente dommen var riktig

Aktor i saken, statsadvokat Marit Formo, uttalte den gang til VG at hun anså dommen som svært grundig.

– Retten har i dommen vurdert alle bevisene som har betydning for saken og de har vurdert bevisene på en riktig måte slik vi ser det, uttalte aktor Marit Formo som er statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet, den gang til VG.

Nina Elisabeth S. Andresen ved Tyr Advokatfirma er bistandsadvokat til de etterlatte. Hun har ingen kommentar til dommen per nå.