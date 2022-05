Støre om Putins tale: − Beveger seg stadig lenger vekk fra virkeligheten

KIRKENES/OSLO (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er langt fra glansbildet Putin presenterer på Den røde plass i dag til grusomhetene i Ukraina.

På den røde plass i Moskva prøvde Russlands president Vladimir Putin igjen å rettferdiggjøre krigen i Ukraina ved å hevde at Russland var under en umiddelbar trussel fra Vesten.

– Putins beskrivelse av krigen i Ukraina beveger seg stadig lenger vekk fra virkeligheten på bakken. Det han kaller en militær operasjon er en fullskala angrepskrig med de største ødeleggelsene og menneskelige lidelsene siden andre verdenskrig i Europa, sier Støre til VG.

Statsministeren er mandag i Kirkenes, en by som baserer en betydelig del av sitt næringsliv på handel med Russland.

Det hadde blitt 9. mai i Moskva da Nazi-Tyskland kapitulerte i 1945 og seieren i «den store fedrelandskrigen» markeres som en stor festdag i Russland.

I år er intet unntak.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre.

Men før soldater og tanks rullet over Den røde plass i år, har Putins massive propagandaapparat prøvd å selge en forvridd historie til det russiske folk: At Russland kjemper mot nazister igjen – i Ukraina. Denne parallellen dro Putin igjen i sin tale.

– Vi kjemper for vårt lands sikkerhet, sa Putin i sin tale fra Den røde plass.

Han prøvde å fordekke deres rolle som den aggressive part i invasjonen av Ukraina, og malte heller et bilde av Russland under trussel fra Vesten, som han hevder forberedte en invasjon.

– Påstanden hans i dag om at dette ble gjort for å foregripe en vestlig invasjon av Krim-halvøya faller på sin egen urimelighet for alle som følger både samtiden og historien, understreker Støre.

KORT TALE: Putins tale på «Seiersdagen» mandag var kortere enn vanlig.

Støre har selv deltatt på en 9. mai-markering i Russland, i 1995. Og det er også dit han tenker tilbake nå, når Russland bruker markeringen til å feire sin krigføring i Ukraina.

– Da var jeg med Gro Harlem Brundtland på feiringen av denne dagen, som virkelig handlet om markeringen av 50-årsjubileet for slutten av andre verdenskrig. Putin har gjort dette til en maktoppvisning av sine egne militære styrker, sier Støre.

1995: Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland på vei til den ukjente soldats grav ved Den røde plass i Moskva. Jonas Gahr Støre var også med på turen.

– Jeg tenker det er et langt skritt fra det glansbildet av festkledde soldater på Den røde plass til de grusomhetene som skjer i Ukraina på bakken. Både som følge av krigsforbrytelser vi har sett i blant annet Butsja, men også massiv bruk av artilleri mot bygninger og annen infrastruktur, sier Støre.

Men det kom ingen større nyheter fra den russiske presidenten om veien videre i Ukraina-krigen.

Mandagens seiersmarkering i Russland må ses i lys av hvor mye russiske styrker sliter på bakken i Ukraina. For selv etter fokus ble flyttet til øst i månedsskiftet mars/april, har de hatt lite fremgang.

– Dette er en krig som også koster Russland dyrt. Ikke bare som følge av økonomiske sanksjoner, men også de store tapene Russland tar av soldatliv og materielle ressurser, sier Støre.

Norges krav er stadig at kamphandlingene stanser og at det finnes en snarlig vei tilbake til forhandlingsbordet.

– Det sies at krig tar sin egen retning når den starter. Og vi sitter ikke med fasiten på hva han har tenkt, men alt tyder på at han hadde regnet med, fått informasjon om og planlagt for en rask seier. Slik ble det ikke, understreker Støre.

– Han møtte et Ukraina som hadde både evne og kapasitet til å kjempe imot og europeiske land og USA som ikke så en annen vei, men har brukt sin rett til å støtte Ukrainas selvforsvar, avslutter han.

2019: Erna Solberg og Vladimir Putin under en samtale i 2019, mens førstnevnte fremdeles var statsminister i Norge.

– Løfter absurditeten til et nytt nivå

I en e-post til VG skriver Høyre-leder Erna Solberg at Vladimir Putins tale i Moskva mandag med all tydelighet viser hvor grunnløs denne krigen er.

Hun ser på talen som et bevis på hvordan Putins forvrengte verdensbilde står i sterk kontrast mot sannheten.

– Putin brukte anledningen til å gjenta grunnløse påstander, om hvordan nazisme og terror truet landet hans, og at NATO var i ferd med å planlegge et angrep på Russland. Begge deler er uten rot i virkeligheten og løfter absurditeten til et nytt nivå, skriver Solberg, og fortsetter:

– Det var foruroligende å høre Putin erklære Donbas – som består av områder i Ukraina – som del av Russland. Det betyr at han vil fortsette å tilrive seg landområder fra en annen suveren stat.

Norges tidligere statsminister mener Putins påstander om at han hele tiden ønsker kompromisser og fred faller på sin egen urimelighet med tanke på krigen han satte i gang.