BUSSKØ I SKI: Køen av mennesker som venter på busstransport til Oslo fra Ski stasjon mandag morgen. Bildet er tatt tidlig mandag morgen.

Togstansen over - trafikk mellom Oslo og Kolbotn går igjen

Den travle pendlerstrekningen mellom Kolbotn og Oslo S er nå åpen igjen etter å ha vært stengt for togtrafikk mandag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De lange ventekøene for å komme seg på buss for tog til Oslo er dermed oppløst. Det samme gjelder veitrafikken.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane NOR opplyser klokken 10.08 til VG at togstrekningen mellom Kolbotn og Oslo S er åpen igjen, etter full stans i rundt fem timer.

Årsaken var at en kjøreledning ble revet ned ved Holmlia.

JOBBER PÅ SPORET: På togsporet ved Holmlia jobbet Bane NOR med å fikse problemene på kontaktledningen som forårsaket togstansen.

Feilen forårsaket lange ventekøer for personer som måtte komme seg på buss for tog til Oslo. Det er i tillegg meldt om mye trafikk på E18 og E6 inn mot byen.

Togstansen var forårsaket av problemer med kontaktledningen. Dette er nå reparert og sporene åpnet igjen.

Vy: Beklager lange køer

Vy-kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby sier til VG rett over klokken 10 at selskapet har slitt med å skaffe nok buss for tog til de som er rammet.

– Det har vært tungt å skaffe alternativ transport. Det har forårsaket lange køer, noe vi beklager, sier Lundeby.

– Vi kontaktet våre underleverandører på buss med en gang, men det tar veldig lang tid å få på plass nok kapasitet. Det er det som gjør at det har vært lange ventetider. Sjåførene skal komme seg ut av sengen, hente bussen, kontrollere at den er i forskriftsmessig stand og deretter kjøre til stasjonen. Det tar mye tid og vi forstår at det er frustrerende for passasjerene.

En togpassasjer VG har vært i kontakt med, fortalte om svært lange køer for å komme seg på buss fra Ski stasjon til Oslo.

– Køen bare vokser og vokser, fortalte tipseren tidlig mandag morgen.

VENTETID: En togpassasjer VG har vært i kontakt med fortalte om kaotiske tilstander på Ski togstasjon, der mange pendlere forsøkte å komme seg på buss for tog til Oslo.

– Alle skal på jobb samtidig

I en oppdatering av situasjonen klokken 09.55 mandag opplyser trafikkoperatør Hans Are Dahl at situasjonen har roet seg.

– Trafikken er nesten normalisert nå. Litt forsinkelser er det på E18 Mosseveien inn mot Oslo. Bare den siste delen langs vannet fra Fiskevollbukta og inn til Sydhavna har en stor forsinkelse på 25, sier Dahl.

– På E 6 inn mot byen på sørsiden har det roet seg veldig. Der er det kun en mindre forsinkelse. E 18 inngående fra Sandvika er i ferd med å normalisere seg. Der er det bare et par minutters forsinkelse, men ikke noe stort avvik. De som kommer nordfra opplever at trafikken går som normalt.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt sier at de ikke har fått meldinger om noen spesielle hendelser i trafikken.

– Køen skyldes nok bare at alle skal på jobb samtidig, sier han.

Pendler: – Står egentlig helt fast

En bilist VG har snakket med like før klokken 08.30 mandag morgen, fortalte om svært saktegående trafikk inn mot Oslo. Ifølge tipseren sto trafikken mer eller mindre stille fra Tusenfryd og innover mot hovedstaden.

Kjøreplanleggeren Google Maps viste rødstiplet linje med trafikk på hovedveiene inn mot Oslo.

Dag Vidar Hopøy sitter på buss for tog da VG snakker med ham ved 08.40-tiden mandag morgen. Han forteller at han pleier å ta toget fra Ski til Oslo hver morgen.

– Det står egentlig helt fast, sier Hopøy.

Han kommer for sent på jobb på grunn av togproblemene.

– Men det er ikke noe annet å gjøre enn å ta det med ro. Det skjer ikke så ofte, dette her.

– Fylte seg opp fort

Togpassasjer Hitesh Thanki (23) som reiser mellom Sarpsborg og Nydalen i Oslo forteller til VG at han ankom jobben som kunderådgiver to timer senere enn vanlig.

– Det tok en del tid før taxier og busser kom til, og disse ble fylt opp meget fort. Til slutt kom det en taxi som jeg og tre andre ble plassert i. Nå er jeg fremme på kontoret, og morgenkaffen kan endelig nytes, sier Thanki.

– Det var veldig kjipt å stå i denne situasjonen på en mandagsmorgen. Det ble en ordentlig blåmandag, men det er ikke noe vi eller Vy kan styre.