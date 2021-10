JOBBER PÅ SPORET: På togsporet ved Holmlia jobber Bane Nor med å fikse problemene på kontaktledningen som har forårsaket togstansen.

Togstans mellom Oslo og Kolbotn – kø inn mot hovedstaden

Den populære pendlerstrekningen mellom Kolbotn og Oslo S er stengt for togtrafikk mandag morgen. Det har skapt lange ventekøer for å komme seg på buss for tog til Oslo – og kan ha forårsaket mer biltrafikk på veiene.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier Bane Nor om togstansen.

Ifølge dem er det problemer med kontaktledningen.

– Vi har folk på stedet som jobber med saken. Det er en kontaktledning som har falt ned på et tomt tog. Det er fremdeles for tidlig å si hvor lang tid dette vil ta, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

Bane Nor har varslet at de vil komme med en ny prognose for arbeidet klokken 9.

Til NRK med har togselskapet Vy opplyst at de sliter med å skaffe nok buss for tog til de som er rammet, og oppfordrer dermed folk til å vurdere andre alternativer om man har mulighet.

En togpassasjer VG har vært i kontakt med, forteller om svært lange køer for å komme seg på buss fra Ski stasjon til Oslo.

– Køen bare vokser og vokser, forteller tipseren.

BUSSKØ I SKI: En togpassasjer VG har vært i kontakt med forteller om kaotiske tilstander på Ski togstasjon, der mange pendlere forsøker å komme seg på buss for tog til Oslo.

– Alle skal på jobb samtidig

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Mette Bunæs opplyser til VG ved 08.20-tiden at det er mye kø, både på E6 og E18 inn mot Oslo.

– Om det er så veldig mye mer enn en normal mandag, tør jeg ikke si sikkert. Men det er klart at hvis folk velger å ta bilen på grunn av togstans, blir det ekstra kø, sier hun.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt sier at de ikke har fått meldinger om noen spesielle hendelser i trafikken.

– Køen skyldes nok bare at alle skal på jobb samtidig, sier han.

Pendler: – Står egentlig helt fast

En bilist VG har snakket med like før klokken 08.30 mandag morgen, forteller om svært saktegående trafikk inn mot Oslo. Ifølge tipseren står trafikken mer eller mindre stille fra Tusenfryd og innover mot hovedstaden.

Kjøreplanleggeren Google maps viser rødstiplet linje med trafikk på hovedveiene inn mot Oslo.

Dag Vidar Hopøy sitter på buss for tog da VG snakker med ham ved 08.40-tiden mandag morgen. Han forteller at han pleier å ta toget fra Ski til Oslo hver morgen.

– Det står egentlig helt fast, sier Hopøy.

Han kommer for sent på jobb på grunn av togproblemene.

– Men det er ikke noe annet å gjøre enn å ta det med ro. Det skjer ikke så ofte, dette her.