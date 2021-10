Kongsberg-siktet (37) truet faren på livet – ilagt besøksforbud

Mannen som er siktet for massedrapene i Kongsberg ble i fjor ilagt besøksforbud mot sine foreldre etter at han skal ha truet med å drepe faren.

Politiet opplyser på en pressekonferanse torsdag formiddag at de tidligere har blitt kontaktet i forbindelse med bekymring knyttet til radikalisering av den siktede mannen. Han skal ifølge politiet være en konvertitt til Islam.

– Vi har ikke registrert meldinger på ham i 2021. Men det har vært meldinger tidligere, og disse har vært fulgt opp, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Den siste bekymringsmeldingen skal ha kommet i 2020.

– Jeg har ikke antallet, men det har vært bekymring over noe tid sier Sæverud til VG.

– Han har konvertert til islam og vært i politiets søkelys, tenker dere at dette er religiøst motivert?

– Vi vet ingenting om motiv foreløpig. Men det er naturlig å stille det spørsmålet, sier politimesteren.

Truet foreldrene

Den 29. mai i fjor tok den siktede mannen seg inn i familiemedlemmenes hus, og gikk rundt i huset selv om de ba ham om å forlate stedet. Videre truet han med å drepe faren, ifølge en kjennelse fra det som den gang het Kongsberg og Eiker tingrett.

Retten ila ham derfor et seks måneder langt besøksforbud mot foreldrene som ble forkynt allerede samme dag. VG er ikke kjent med om besøksforbudet senere ble forlenget eller ikke.

Av rettens avgjørelse går det frem at mannen la igjen en Colt revolver kaliber 45 på sofaen, noe foreldrene skal ha opplevd som truende.

«Ifølge anmeldelsen ser revolveren ut som et funksjonelt våpen», står det i kjennelsen.

Til tross for besøksforbudet skal mannen ha oppsøkt foreldrene igjen i fjor sommer.

Mener familien har forsøkt å varsle

Den siktede 37-åringen er dansk statsborger, men er født og har bodd i Norge hele sitt liv. Ifølge VGs opplysninger har han ikke vært i arbeid siden startet av 2000-tallet.

Danske Ekstra Bladet har snakket med familiemedlem av mannen, som forteller at familien er rystet over det som har skjedd.

– Det siste jeg hørte var at han hadde vært hjemme med en pose, og at hans mor måtte løpe hjemmefra, fordi han hadde en sabel i en pose, sier mannen, som er bosatt i Danmark til avisen.

Ifølge familiemedlemmet har den nærmeste familien vært i jevnlig kontakt med politiet og har også forsøkt å varsle andre myndigheter.

– Men han har bare gått og passet seg selv. Foreldrene har ikke kunnet passe på ham og ba derfor politiet om hjelp. Hvordan stiller man opp for mennesker som er psykisk syke, sier familiemedlemmet som understreker at mannens foreldre er «absolutt uten skyld» i de brutale handlingene.

Mannen sier han fryktet at det var den siktede mannen som var gjerningsmannen da han først hørte om hendelsen.

– Han burde ha vært på en lukket avdeling for lenge siden, sier han.

Grovt tyveri og narkotika

I 2012 ble mannen dømt til 60 dagers betinget fengsel for grovt tyveri og kjøp og bruk av en mindre mengde hasj.

Av dommen går det frem at siktede også tidligere er dømt for lignende forhold, men retten mente det var så langt tilbake i tid at det ikke fikk betydning for straffeutmålingen.

Mannen ble pågrepet i Kongsberg onsdag kveld klokken 18.47. En drøy halvtime tidligere – klokke 18.13 – hadde politiet fått de første meldingene om at en mann beveget seg rundt i byen og skjøt med pil og bue.

Fire kvinner og en mann ble drept, og to personer er skadet. Politiet bekrefter torsdag morgen at gjerningsmannen brukte flere ulike våpen.

Siktede sitter i arrest i Drammen og ble natt til torsdag avhørt. Både politiet og mannens forsvarer Fredrik Neumann bekrefter overfor VG at han har erkjent de faktiske forhold. Han har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.