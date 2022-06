STORTINGET: Jonas Gahr Støre (Ap) og Siv Jensen (Frp) sitter ved forhandlingsbordet få timer før avtalen om oljeskattepakken ble presentert.

Skattepakken til oljebransjen: Rekordstor aktivitet - må ta ferie i puljer

Oljebransjen sto overfor en nedgang. Med den omstridte oljeskattepakken får de nå en topp de ikke har sett på nær 20 år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG kunne torsdag fortelle hvordan Kjell Inge Røkke advarte Jonas Gahr Støre om at det kunne gå mot nedleggelse av Aker Verdal, hvis det ikke kom krisetiltak.

To måneder senere gikk regjeringen ved Høyre, Venstre og Krf sammen med Ap, Frp og Sp. De ga næringen lukrative endringer i oljeskatten som vil vare i flere år.

I ettertid har Erna Solberg kalt det en «feil». Oljeprisen steg og krisepakken var unødvendig.

Nå er ordrebøkene hos verftene fulle. De ansatte jobber på spreng for å ta unna alle oppdragene, bekrefter konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker.

– Du må tilbake til 2012 for å finne en tilsvarende topp, sier Tranøy til VG.

Toppen er forventet å stige.

De ansatte på verftene skal ta sommerferie i puljer for å holde aktiviteten oppe. Tranøy understreker at det ikke er uvanlig, når de har store oppdrag å ta unna.

Aker Verdal vil øke antall ansatte i løpet av året på grunn av økt aktivitet, opplyser verftsdirektør Erik Stiklestad til VG.

Oljeskattepakken har blitt kritisert av blant annet SV, MDG og miljøbevegelsen fordi den vil føre til økt oljeutvinning i en tid der Norge skal kutte klimautslipp.

Tiltakene har snudd det som skulle være en naturlig nedgang, til en kraftig oppgang for olje og gass.

BESØK: Da statsminister, Erna Solberg, gjestet Akers verft på Stord i oktober 2020. Da skulle hun markere starten på havvindprosjektet Hywind Tampen.

Visste investeringene ville falle

Våren 2020 var det i planene at det kom en periode med lavere utvinning på norsk sokkel.

Så stupte oljeprisen til bare 20 dollar fatet. Coronapandemien kom på toppen av det, med strenge restriksjoner.

Næringen og fagforeningene gikk sammen om å varsle politikerne.

I april sa regjeringen at det ville komme en krisepakke – som ikke skulle stanse oljeproduksjonens nedgang. Den skulle bare gjøre fallet mykere.

– Vi har lenge visst at investeringene på norsk sokkel ville falle. Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse, sa Erna Solberg i en pressemelding, april 2020.

Aker: – Reddet arbeidsplasser

I stedet ble tiltakspakken mye rausere, etter intense forhandlinger på Stortinget.

Partiene Frp og Sp overbød hverandre i å gi næringen skattelette, ifølge Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Det var ingen grenser i forhandlingsrommet. Det bare eskalerte. Det var ingen gode argumenter for det heller, for oljeprisen hadde jo allerede begynt å stige igjen, sier Kaski til VG.

Nå opplever oljebransjen en topp i produksjon. Den er forventet å øke enda mer de neste par årene, og vil vare fram til rundt 2027.

Deretter er det ventet et dramatisk fall. Det viser Oljedirektoratets egne framskrivinger:

MOT EN TOPP: Olje- og gassproduksjonen økte etter oljeskattepakken i 2020. Nå går det mot en topp som ligner på 2000-tallet.

Fallet etter 2027 kommer fordi ordningen tar slutt.

Bare prosjekter med en godkjent utbyggingsplan innen 1. januar 2024 får dra nytte av den midlertidige skatteordningen.

– Så vi får en opphopning av prosjekter nå. Det gjør at en rekke prosjekter som oljeselskapene har jobbet med over tid, er blitt veldig intensivert nå for å rekke fristen, sier Tranøy.

Det er forventet mellom 30 og 40 utbygginger av olje og gass under ordningen.

På samme tid skal Norge halvere sine klimagassutslipp. Olje og gass er den største utslippskilden, med 27 prosent i forfjor.

Atle Tranøy sitter i styret i Aker og var selv med på møtet med Arbeiderpartiet, der Kjell Inge Røkke skal ha sagt at det ikke ville koste ham noe å legge ned Aker Verdal.

Tranøy avviser at bransjen skapte et falskt bilde av krisen:

– Det var ikke noe forsøk på å skremme det politiske Norge med et fortegnet bilde av virkeligheten. Vi var enige om å gi en mest mulig realistisk framstilling av hva som kunne skje, sier Tranøy.

Oljeskattepakken har allerede gitt en økning i olje- og gassproduksjon, ifølge Norges Bank.

Effekten var umiddelbar.

PÅ BESØK: Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært flere ganger på Akers verft i Verdal. Våren 2019 fikk han en omvisning og møtte de tillitsvalgte.

Aker: – Har reddet bedrifter

Dagen etter at Stortingets flertall vedtok skattepakken, 8. juni 2020, ga Aker BP klarsignal til å bygge ut et nytt funn ved Valhall Hod.

Aker BP ga oppdraget til Aker Verdal, som startet sveiseapparatene samme ettermiddag. Ap-leder Jonas Gahr Støre kom på verftet til feiring.

– De midlertidige endringene var helt avgjørende, dette er en aktivitetspakke som har reddet bedrifter. Allerede dagen etter at pakken ble vedtatt, ble Aker Verdal tildelt kontrakter, sier Atle Kigen, pressesjef i Aker.

– Ville prosjektet Hod blitt værende i skuffen hvis ikke pakken ble vedtatt?

– Ja, det var lagt i skuffen og ville blitt der. Det var mange kontrakter oljeselskapene kansellerte og utsatte på ubestemt tid. Realiteten var at mange risikerte å stå uten arbeidsplasser, sier Kigen.

– Samtidig var oljeprisen allerede gått opp fra 20 dollar til 40 dollar, før forhandlingene var over?

– Det var stor usikkerhet fortsatt, endringene i oljeskatten ga en forutsigbarhet. Oljebransjen ga kontrakter fortløpende. Pakken sikret viktige kontrakter og oppgaver til industrien, sier Kigen.

DELTOK: Administrerende direktør Øyvind Eriksen (t.v.) og pressesjef Atle Kigen (t.h.) deltok begge i møtet med Arbeiderpartiet, der konsernledelsen i Aker fikk 20 minutter med partiledelsen.

Ser i sammenheng

Kjell Inge Røkke har takket nei til intervju. Han ønsker å si, via kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker, at petroleumsbransjen vil få skjerpet skatt - totalt sett.

Oljeskattepakken går ut på dato ved nyttår, men selskaper vil kunne nyte godt av den til over midten av 2020-tallet. Samtidig er varige endringer i oljeskatten på trappene.

Stortinget vurderer nå å gå bort fra dagens ordning med friinntekt og skattefradrag i oljeskatten, til en ren kontantstrømsskatt. Hensikten er en mer nøytral skatteordning, som ikke bidrar til økt oljeproduksjon.

I forrige gikk flertallet i finanskomiteen for en slik løsning.

– Aktivitetspakken fra 2020 må også sees i sammenheng med de foreslåtte endringene. I sum gir det skatteskjerpelser for bedriftene og økte skatteinntekter til staten, sier Røkke til VG.