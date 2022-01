ÅSTEDET: En 20 år gammel mann ble natt til søndag 2. januar bortført fra foreldrenes hjem i Tolga nord i Østerdalen.

Tolga-bortføringen: Tidligere realitydeltager siktet for frihetsberøvelse

Den tidligere realitydeltageren i 20-årene er tidligere dømt for flere seksuallovbrudd. Nå er han siktet for frihetsberøvelse i Tolga-saken.

Mannen ble siktet i saken onsdag.

Han meldte seg ikke frivillig til politiet, men ble ifølge politiet pågrepet uten dramatikk noe tid senere.







Nå er han en av fire menn som er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette, etter at en 20 år gammel mann ble bortført fra familiens hjem i Tolga i Østerdalen natt til 2. januar.

Et ukjent antall gjerningsmenn skal ha tatt seg inn på den private adressen, hvor mannen og hans foreldre oppholdt seg. Det ble avfyrt skudd i boligen, og 20-åringen ble truffet av ett før han ble tatt med. 20-åringen kom til rette et knapt døgn senere.

Etter det VG forstår er det fortsatt mulig at kan bli flere pågripelser i saken.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen mot ham. Mannens forsvarer, Klaus Arne Munkeby Linaae, har ikke svar VGs henvendelser torsdag formiddag. Da VG snakket med ham torsdag morgen hadde han fremdeles ikke møtt sin klient.

– Jeg har svært begrenset informasjon om saken, men jeg skal møte min klient om ikke så lenge, sa han da.

Det er planlagt et avhør av mannen torsdag, og politiet vil i løpet av dagen ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling.

Dømt for flere seksuallovbrudd

Den nå bortføringssiktede mannen er tidligere straffedømt for flere seksuallovbrudd.

I 2020 ble han, sammen med en annen realitydeltager, dømt for hensynsløs og seksuelt krenkende atferd. Den nå bortføringssiktede mannen skal da ha filmet at kameraten hadde samleie med en kvinne, uten at fornærmede var klar over at hun ble filmet.

Filmen ble deretter spredt videre.

KJØRT UTFOR: Fluktbilen skal ha kjørt av veien ved det hvite huset i bakgrunnen, havnet på jordet, før den kjørte videre opp på gårdsveien hvor Thomasz Mućka står. Deretter kjørte den videre inn på tunet og bak til potetkjelleren, hvor den ble forlatt.

Retten beskrev snikfilmingen som en grov integritetskrenkelse mot den fornærmede kvinnen, og dømte mannen til 30 dagers fengsel.

Mannen er også tidligere dømt for flere seksuallovbrudd, hvor han ble idømt fengselsstraff på to år og fire måneder.

Fengselsstraffen var en felles utmålt straff for også tidligere idømte seksuallovbrudd.

I dommene fremhever retten at det var elementer av utnyttelse av de fornærmede jentenes ønske om kjæresteforhold for å oppnå seksuell omgang.

Retten skrev blant annet at deres inntrykk var at mannen hadde vanskeligheter med å sette seg inn i andre menneskers følelser, og at de anså at det var betydelig fare for at mannen kunne begå nye seksuallovbrudd i fremtiden.

Krasjet med fluktbilen

Etter at gjerningspersonene hadde tatt med den skuddskadede 20-åringen fra Vingelen i Tolga, skal flukten nedover Østerdalen ha bydd på problemer for gjerningspersonene.

DUKKET OPP PÅ TOG: 20-åringen dukket opp på et tog fra Gardermoen til Hamar sent om kvelden nær et døgn etter at han ble bortført. Bildet er tatt ved togstasjonen på Gardermoen ved en tidligere anledning.

VG har tidligere skrevet at fluktbilen kjørte utfor ved Stor-Elvdal, hvor bilen havnet rett i potetåkeren til bonde Hans Håkon Westlund. Bilen skal deretter ha blitt forlatt på gården, mens ferden videre fortsatte i taxi.

Den savnede 20-åringen kom til rette sent søndag kveld, etter at han dukket opp på et lokaltog på Gardermoen.

Politiet har tidligere sagt at de etterforsker gjeld som et mulig motiv i saken.