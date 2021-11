BESTEVENNER: Anne Mona Bergersen (29) sørger over tapet av terrieren Juli, som hun har hatt siden sommeren 2016.

Terrieren Juli (9) ble angrepet av hund i kennel – døde dagen etter

Da Anne Mona Bergersen (29) skulle hente hunden sin på hundepensjonatet sist fredag, gikk en større hund plutselig til angrep. Lørdag morgen døde den vesle terrieren Juli (9) i armene hennes.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er veldig lei meg nå, sier Bergersen til VG.

Hun forteller at hun leverte hunden sin, en ni år gammel terrier av rasen Jack Russell Terrier, mandag.

– Den opprinnelige planen var at jeg skulle omplassere Juli, på grunn av en travel jobbhverdag. Men så ombestemte jeg meg, etter at flere i familien lovet å hjelpe meg med hundepass. Onsdag ringte jeg lederen ved hundesenteret for å spørre om jeg kunne omgjøre avtalen. Det fikk jeg lov til.

Bergersen sier hun kom for å hente hunden fredag formiddag.

– Da jeg gikk mot luftegården så jeg Juli stå der med en annen hund, som var større. Jeg gikk bort for å si hei, og hun løp mot meg da hun så meg. Noen sekunder senere gikk den andre hunden til angrep. Den tok tak i halsen på hunden min, og filleristet henne.

DØDE: Anne Mona Bergersen hadde hatt hunden Juli (9) i over fem år. Juli var en Jack Russell Terrier.

29-åringen mener hun ikke gjorde noe som skulle ha trigget den andre hunden til å angripe.

– Jeg visste ikke at den var aggressiv. Jeg visste heller ikke at Juli var sammen med en annen hund i luftegården.

Ifølge Bergersen var det ikke mulig for henne å ta seg inn i innhengningen.

– Jeg så med en gang at dette ikke ville ende bra. Jeg ropte på hjelp, og løp inn i resepsjonen. Men der var det ingen. Før den daglige lederen kom kunne ingen skille hundene.

BITT I HALSEN: Dette bildet tok Anne Mona Bergersen etter at hunden hennes døde lørdag morgen.

Bergersen sier at hunden hennes ble stygt skadet i angrepet.

– Juli var bitt i halsen, og blodet rant.

Hun tok hunden med seg i bilen og kjørte mot nærmeste dyrehospital, som lå en times kjøring unna. Der ble Juli tatt under behandling.

– Det var en veldig traumatiserende opplevelse. Alene i bilen og stresset og redd for at hunden min skulle dø.

På dyrehospitalet ble Juli sydd med flere sting, og hunden fikk også lagt inn et dren. Etter behandling og observasjon, ble Juli skrevet ut fredag.

BLE ANGREPET: Juli (9) ble bitt av en Staffordshire bull terrier i et hundepensjonat fredag. Bildet er ikke fra hundepensjonatet.

VG har sett kopi av rapporten fra dyrehospitalet. Der står det:

AKUTT: BITT I HALSEN, KOMMER RETT INN, BLØR I FRA MUNNEN OG SURKLER VED PUSTING.

I løpet av natten ble hunden dårligere, forteller Bergersen.

– Om morgenen begynte den å puste tyngre, og det kom blod og brunt slim fra munnen. Hun kastet også opp. Jeg ringte dyrlegevakten for å få hjelp, men ti minutter senere døde hun. Det skjedde så fort.

Bergersen sier at hun har hatt terrieren siden 2016, da hun tok hunden i omplassering.

I SORG: – Juli fortjente virkelig ikke å dø på denne måten, sier Anne Mona Bergersen (29).

– Juli var en snill og god hund som både jeg og familiemedlemmene mine var veldig glad i. Jeg er i stor sorg og Juli er dypt savnet. Hun fortjente virkelig ikke å dø på denne måten.

Mor til Anne Mona sier at hun mandag leverte en anmeldelse til politiet med krav om at hunden som angrep Juli skal avlives.

– Den angrep Juli uten noen foranledning, og skadet den slik at den døde. Jeg tenker at den kan være farlig for barn og andre dyr. Derfor mener jeg den bør avlives, sier Anne Mona.

Lørdag ble Juli levert til kremasjon hos en smådyrklinikk.

«Hund død ved ankomst til klinikk,» står det i dødsattesten, som VG har sett kopi av.

– SNILL OG GOD: Anne Mona Bergersen (29) fikk sjokk da hun skulle hente hunden sin Juli på hundesenteret fredag.

VG har snakket med den daglige lederen ved hundepensjonatet der hendelsen skjedde.

– Dette er en forferdelig sak. Jeg har drevet med omplassering i 35 år og har omplassert over 3000 hunder. Jeg har hjulpet tusenvis av eiere med hundeproblemer og sikkert reddet tusenvis av hunder bare på det. Jeg har viet livet mitt til dette, sier hun.

Den daglige lederen sier at hun var i postkassen da hunden gikk til angrep, men at hun var der etter svært kort tid, rundt ett minutt.

– Hadde jeg vært der, hadde det ikke skjedd. Da hadde jeg hadde avverget at hun gikk bort til hundene. Men det var jeg dessverre ikke.

Ifølge den daglige lederen var det en Staffordshire bull terrier som hadde «glefset og fått tak rundt kjeven på den andre hunden».

– Staffordshire Bullterrier er en av de mest vanlige rasene i Norge, og kalles «nanny-dog» fordi de vanligvis er flinke med barn.

Ifølge lederen ved hundepensjonatet hadde de to hundene vært sammen hele uken, uten problemer.

– Det kom som et sjokk for meg, da jeg neste morgen fikk telefon om at hunden var død. Det var da gått nesten et døgn siden hun reiste fra oss, og da løp hun i bilen selv.

– Hunden kom raskt til veterinær for behandling, og den ville garantert ikke blitt sendt hjem igjen etterpå, om de hadde ansett skaden for å være livstruende.

– Hvorfor tilstanden forverret seg i etterkant er ikke godt for meg og si, men på en eldre hund som denne, kan det ha vært underliggende årsaker eller komplikasjoner i etterkant.

Om kravet om avliving, sier hun:

– At to hunder skal dø for dette, blir bare enda verre.

Den daglige lederen opplyser at hun har refundert alle kostnadene eieren har hatt og vil ha i forbindelse med det som skjedde.

–Jeg har veldig vondt av eieren, som har mistet hunden sin på så tragisk vis. Men det er tøft for oss alle å stå i gjennom slikt, når en er glad i hunder. En lurer ofte på om det er verdt det.

VG har snakket med lederen ved dyrehospitalet der Juli ble behandlet, og veterinæren som behandlet hunden.

– Hunden hadde utvendige sår på halsen og innvendige sår i munnen. Den blødde fra munnen. Vi stoppet blødningene og sydde sårene. Etterpå beholdt vi den for observasjon noen timer. Da hunden ble utskrevet kunne den puste selv. Avtalen var at de skulle komme tilbake mandag, sier veterinæren.

Han understreker at det som kunne gjøres for hunden fredag, ble gjort.

– Den ble grundig undersøkt og behandlet. Lungene ble undersøkt med røntgen. Da den dro fra oss var den stabil. Ellers hadde vi ikke latt den gå. Det må ha oppstått komplikasjoner i løpet av natten, sier han.