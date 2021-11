UTFORDRER: Sveinung Rotevatn mener en utnevnelse av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef kan by på politiske og faglige utfordringer.

Rotevatn skeptisk til Stoltenberg: − Kan mistenkes for å påvirke renten

Venstres Sveiung Rotevatn frykter at Jens Stoltenberg som sentralbanksjef kan bli mistenkt for å ta politiske hensyn i rentefastsettelsen.

Publisert: Nå nettopp

– I hvilken grad Stoltenberg er faglig kvalifisert i dag til å blir sjef for Norges Bank vil jeg ikke mene noe om - det må en ansettelseskomite og til slutt finansministeren vurdere. Men jeg er skeptisk av en helt annen grunn og det er om der er lurt å ansette en som er så tilknyttet et parti, som det Stoltenberg er, sier Rotevatn til VG.

Venstre-politikeren mener Jens Stoltenbergs bindinger til Arbeiderpartiet og Støre vil kunne skape problemstillinger som trekker i tvil hans uavhengighet som sentralbanksjef.

– Om noen kan ha grunnlag for å tvile

Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar og tidligere Ap-statsminister Stoltenberg er ferdig i jobben som Natos generalsekretær neste høst, altså om ett år.

Forrige uke skrev Dagens Næringsliv at Jens Stoltenberg vil svare ja, dersom han blir tilbudt jobben som sentralbanksjef. Dagens Næringsliv hadde ingen åpne kilder på opplysningen, men siterte anonyme kilder.

Rotevatn utdyper sin bekymring.

– Det dreier seg ikke om jeg personlig har tillit til Stoltenbergs uavhengighet som sentralbanksjef, men en prinsipiell vurdering av habilitet: Altså ikke om jeg har tillit til ham, men om noen kan ha grunn til å tvile på hans uavhengighet.

KAN BLI SENTRALBANKSJEF: Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg kan være aktuell til stillingen som sentralbanksjef.

– Opphetet situasjon

Han bruker et eksempel:

– I en opphetet situasjon før et valg kan det være spenning knyttet til om Norges Bank må sette opp renten, eksempelvis som følge av for høy pengebruk fra regjeringen. Så settes renten ikke opp, like før valget, sier Rotevatn som har gått fra å være statsråd til å sitte i finanskomiteen på Stortinget.

– Vi risikerer å havne i en situasjon hvor det kan bli stilt spørsmål ved - og kan mistenkes - om rentesettingen er påvirket av sentralbanksjefens partipolitiske og personlige tilknytning til regjeringen. Selv om dette ikke medfører riktighet, vil det at spørsmålet i det hele tatt kan stilles i seg selv være uheldig, og det synes jeg er en debatt det er greit å løfte nå, sier Rotevatn.

INHABIL: Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg kjenner hverandre såpass godt at Støre er inhabil til å vurdere Stoltenbergs søknad.

Stillingen som sentralbanksjef utnevnes av Finansdepartementet, og har et åremål på seks år.

VG møtte Stoltenberg og snakket om dette tidligere i oktober. Da sa han:

– Jeg har sett spekulasjoner om det, men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå. Nå skal jeg fokusere på den jobben jeg har i NATO og så får jeg komme tilbake til hva jeg skal gjøre når jeg ferdig her, svarte Stoltenberg.

Støre inhabil

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet til Dagens Næringsliv at han vil erklære seg inhabil, og ikke delta i behandlingen av utnevnelse av ny sentralbangsjef om Stoltenberg søker på stillingen.

– Hvis Jens Stoltenberg skulle være en kandidat for noe som trenger behandling i regjering vil jeg helt åpenbart erklære at jeg ikke vil delta i behandlingen av den saken. Vi kjenner hverandre godt og det er helt klart for meg at jeg ikke kan delta i noen deler av behandlingen av en slik sak, om det skulle bli aktuelt, har Støre uttalt til avisen.

Søknadsfristen til jobben er 9. desember, og stillingen vil ha en offentlig søkerliste.

VG har kontaktet Stoltenbergs informasjonsansvarlig, Sissel Kruse Larsen, for å be om en kommentar til saken.

Hun skriver følgende i en uttalelse på tekstmelding:

«Stoltenberg har fortsatt sin fulle oppmerksomhet på jobben i Nato. Det er for tidlig å si noe nå om hva han skal gjøre når han kommer hjem til Norge.»