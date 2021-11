ENDRINGER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var mandag i Stortinget for å presentere og forsvare sitt forslag til endringer i statsbudsjettet.

Øker ikke brillestøtten til barn som ser dårlig

Ap lovet før valget at de ville «rette opp i skjevhetene» i brillestøtteordningen for barn. Men så langt tar de ikke grep.

Av NTB og Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

– Vi skal sette oss ned med Blindeforbundet, foreldrene, de berørte, og sikre at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det, får briller, og at ikke økonomi skal avgjøre, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før valget.

Både han og andre Ap-politikere gjentok flere ganger at de ville forbedre ordningen, etter at Solberg-regjeringen gjorde kutt i den. Også Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold har kritisert kuttene.

I sin 100-dagersplan for en ny regjering, listet Arbeiderpartiet opp 40 saker de ville jobbe for. Å «forbedre ordningen med brillestøtte for barn» var en av dem.

Den politiske plattformen til den nye Ap/Sp-regjeringen står det også at de vil «forbedre ordningen med brillestøtte for barn».

Men i regjeringens foreslåtte endringer i neste års statsbudsjett, er det ikke satt av penger til dette.

Fikk ikke tid

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at de fortsatt ønsker å forbedre ordningen. Den forrige ordningen gjorde det for vilkårlig hvem som fikk støtte, mener han.

– Vi ønsker å bruke litt mer tid for å finne en løsning som er mer permanent. Det fikk vi ikke gjort på de, i praksis, et par ukene vi har fått jobbet med budsjettet, sier Vedum til NTB.

Færre søkte om støtte

Tall Blindeforbundet har hentet inn fra Nav, viser at 3.000 færre barnefamilier søker om brillestøtte hver måned etter at ordningen ble strammet inn.

Solberg-regjeringen innførte makssatser for brillestøtten. I tillegg ble kriteriene for å motta brillestøtte strammet inn. Hovedregelen er at familier kun kan få støtte til briller når det er til behandlingsøyemed.