PST-sjefen: Jakter på det mørke nettet

PST-sjef Roger Berg forteller at de ekstreme islamistiske miljøene har sostifikerte måter å unngå å bli tatt av poltitiet.

PST har siden angrepet mot to utesteder i helgen hevet trusselnivået fra moderat til ekstraordinært og trusselnivå fem - det høyeste trusselnivået vi har i Norge.

Mandag uttalte PST-sjef Roger Berg at det var personer PST ikke har kontroll på, og at de har indikasjoner på at det er folk de ikke kjenner til de forsøker å få kontroll på.

Til VG utdyper han nå at det kan dreie seg om anonyme nettkontoer på det mørke nettet:

– Vi har usikkerhet rundt en del som kan være uidentifiserte. Det kan være på nett, det kan være på person, for å identifisere. Det kan være nettkontoer på dypere nett. Når vi sier at vi ikke har full oversikt, så opererer vi ikke bare i det virkelige liv, sier Berg til VG.

PST-BOSS: Roger Berg ble røsket tilbake fra pensjonisttilværelsen for å ta jobben som PST-sjef midlertidig til en permanent sjef er på plass.

Han forteller at politiets metoder er kjent for de ekstreme miljøene.

– Det som kjennetegner det ekstreme islamistiske miljøet er at de er veldig sikkerhetsbevisste. De har masse erfaring etter Isil og Syria-situasjonen, og vet hvordan politiet bruker sine metoder. De som har intensjon om å gjøre noe som vi forsøker å forebygge er sofistikerte på mange måter for å skjule sine spor.

– Merker dere at det er tatt sofistikerte sikkerhetsgrep av mistenkte eller miljøet rundt han i denne saken?

– Vi merker at det er en bevissthet i ekstreme miljøer for ikke å bli oppdaget av politiet eller PST.

Info Trusselnivå - de ulike nivåene 5 - EKSTRAORDINÆR trusselsituasjon Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge 4 - HØY terrortrussel Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 3 - MODERAT terrortrussel En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 2 - LAV terrortrussel Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene 1 - INGEN kjent terrortrussel Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge Kilde: PST Vis mer

PST-sjefen viser til at for eksempel Storbritannia har en 72 timers grense for å ta ned et forhøyet trusselnivå - og at det skal en ekstraordinær grunn til å gå utover det.

– Vi har mål om i løpet av kort tid å gå ut av nivå fem for at vi kan være tygge nok til å gå ned på et av de ordinære trusselnivåene, sier han.

På spørsmål om hvilke personer det er PST nå forsøker å få kontroll på uttalte han i går på Dagsnytt 18:

– Vi snakker om miljøer som støtter ekstrem islamisme, som mener at vold er legitimt for å oppnå sine mål. I denne situasjonen er det skeive miljøet, som de rett og slett har fokus på.