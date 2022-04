Det oppstod flere gressbranner langs Østfoldbanen – togtrafikken er stengt

Tørt vær fører til flere gressbranner langs toglinjen fra Vestby til Kolbotn.

Det har pågått flere gressbranner langs toglinjen fra Vestby til Kolbotn i Follo i Viken lørdag formiddag. Det har blitt meldt om branner blant annet ved Asko-bygget i Vestby, Myrvoll stasjon, Rosenholm og Solbråtan stasjon.

Like før klokken 12:00, opplyser Frode Johannessen ved Brann- og redningsetaten Øst at brannvesenet har kontroll på brannene.

– Det var innledningsvis fare for at det skulle spre seg mot bebyggelse, men per nå er det ikke fare for boligområder.

Ifølge Johannessen, er flere mannskaper fremdeles på stedet for etterkontroll og etterslukking, som vil vedvare en stund fremover.

– Det er ekstremt tørt i distriktet. Vi ber folk ta hensyn, sier han.

Togtrafikk innstilt

All togtrafikk mellom Oslo S og Moss er stengt, sier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen til VG, og legger til at togene vil fortsette å være innstilt frem til de får klarsignal fra Bane Nor.

– Vi har bestilt busser og taxi, men det er få busser tilgjengelig. Hvis kundene har mulighet til å finne alternativ transport, så oppfordrer vi til det, sier Moen.

– Det skal ha vært tre tog som ble stående på linjen etter at brannene brøt ut, sier pressevakt i Bane Nor, Gunnar Børseth til VG.

Det går vanligvis seks tog i timen på strekningen som er stengt – to hver vei mellom Oslo og Ski og ett tog i timen mellom Oslo og Moss.

110-sentralen i Oslo melder at de har mannskap om bord på Bane Nors redningstog for å bistå med slukking av gressbanene. De kommer også med en advarsel:

– Vi har fått telefoner fra beboere langs jernbanelinja som selv har startet slukking med hageslange. Noen av disse har også beveget seg inn på sporet. Vi minner om at folk ALDRI må bevege seg inn på sporet og/eller benytte vann i nærheten av jernbanelinje/T-banelinje.

Trolig er årsaken til brannen gnister fra tog.

– Det er grunn til å tro at brannene henger sammen, og er utløst av et togsett, sier Terje Skaftenes ved Øst Politidistrikt.

Han opplyser at politiet har helikoptre som skal se over hele området, og at et branntog er sendt inn for å kontrollere langs banen.

Tjuahekken tok fyr

For Magnus Ohm i Vestliveien i Oppegård kom brannen på ubehagelig nært hold.

– Det var dramatisk. Jeg trodde først det var husbrann hos naboen, sier han.

Da han kom ut, så han at en stor tjuahekk i boligområdet hadde tatt fyr. Hele området var røykbelagt, forteller han.

– Brannvesenet kom veldig raskt. Nå er de ferdig med slukningsarbeidet og har kjørt av gårde igjen, sier han.

FIKK KONTROLL: Beboeren er imponert over responstiden til brannvesenet.

Tre av barna i husstanden fikk også med seg dramaet.

– De synes det var spennende, sier Ohm og ler.

Høy skogbrannfare

Meteorologisk institutt har oppjustert varslet for skogbrannfare fra gult til oransje nivå, altså betydelig fare for skogbrann i Sør-Norge - og DSB har styrket beredskapen fra luften med tre ekstra helikoptre.

Ifølge DSB har det bare siden påskeuken vært i snitt 16 branner hver dag i terrenget.