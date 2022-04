Listhaug ut mot Vedum: − Vanlige folks tur til å bli flådd

GARDERMOEN (VG) Sylvi Listhaug advarer Høyre kraftig mot en ny EU-debatt. Men hovedskytset retter hun mot Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Den største fienden mot folks økonomiske frihet han heter Trygve Slagsvold Vedum, sier Frp-leder Listhaug.

I sin tale til Frps landsmøte fredag, advarer Listhaug flere ganger mot angrep på norske verdier.

Én verdiene hun tar opp, er folks økonomiske frihet. Der angriper hun regjeringen, og spesielt Senterpartiet, for å gjøre for lite med høye strømregninger, drivstoffpriser og høye utgifter.

– I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye». Min beskjed til «kalkulator-Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret og sørg for at folk flest og bedriftene våre får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen, sier Listhaug.

ANGREPSSKIVE: Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch var omtalt en rekke ganger i Frp-leder Sylvi Listhaugs landsmøtetale.

Listhaug sier hun mener mener at luften har gått ut av Senterpartiet og at de bør ut av regjeringen hvis de ikke får gjort mer.

– Latteren er borte. Kaffekanna er tom og vi har fått erfare at det er vanlige folks tur – vanlige folks tur til å bli flådd.

Hun kritiserte ham for å skryte av kutt i elavgiften - og minnet ham om Sps løfte om at de ikke ville sitte i regjering hvis bensinprisen ble høyere enn 20 kroner.

TALER: Sylvi Listhaug taler på Frps landsmøte.

Nei til EU-debatt

Frp-lederen innledet sin tale med en hyllest av Ukrainas president Zelenskyj, og en kraftig advarsel mot Russlands krig i Europa.

– Når autoritære krefter i Europa på ny forsøker å rive ned den friheten vi har bygd opp, kan ikke Norge sitte i ro og vente på at det går over. Vi går inn i et nytt tidsskille nå. Det vil kreve mye av oss, og det vil kreve politisk handlekraft, sier Frp-lederen.

Listhaug krever at Norge oppgraderer det norske forsvaret snarest, og sier at det er viktigere enn å investere i aksjer på børser og kjøpe handlegater i London.

Men hun understreker også at hun mener Norge må samarbeide tettere med USA og Nato - og sier klart nei til en ny EU-debatt.

– Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, så kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang, sier Listhaug.

LEDERE: Nestlederne Terje Søviknes, nestleder Ketil Solvik-Olsen og leder Sylvi Listhaug.

Kritiserer Nato-motstand

Listhaug kritiserer de norske Nato-motstanderne og partiene på venstresiden som fronter den.

Både SV og Rødt ønsker å ta Norge ut av Nato.

– Jeg blir regelrett skremt av det USA-hatet og NATO-motstanden som vises av partier og krefter på venstresiden. I en tid hvor russisk aggresjon og autoritære ideer går til krig mot demokratiske land i Europa, så må venstresidens naive lefling med farlige ideer og idiotisk politikk møte motstand, sier Listhaug.

– Fremskrittspartiet er den fremste garantisten for å styrke våre bånd med USA og NATO, og vi skal ikke vike en tomme, sier hun.

– Putins beste venner

Listhaug inviterer i talen sin det hun kaller et oljeforlik med Sp, Høyre og Ap.

Hun sier at Europa har blitt avhengig av russisk olje og gass.

– Det å redusere norsk olje og gassutvinning er ikke bare feil politikk, det er en farlig politikk, sier Listhaug.

Hun mener Norge bør produsere mest mulig olje og gass.

– Jeg vil derfor komme med en innstendig oppfordring til AP, SP og Høyre: Nå må tiden for naiv energipolitikk være over. Dere må slutte å la partier som i praksis er Putins beste venner presse dere til å spille hasard med norsk sikkerhetspolitikk og norske arbeidsplasser, sier hun.