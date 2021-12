SVINDEL: På sine faktiske nettsider advarer Helsenorge om svindelforsøk fra personer som utgir seg for å være Helsenorge.

Advarer om svindelforsøk – utgir seg for å være Helsenorge

– For tiden sendes det ut falske e-poster som utgir seg for å være fra Helsenorge, skriver Norsk helsenett i en pressemelding onsdag kveld.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ikke trykk på lenkene i disse e-posten, skriver de videre.

Ifølge Norsk Helsenett inneholder den falske e-posten en lenke til en falsk nettsiden som etterligner IDporten som brukes til å logge seg på blant annet Helsenorge.

VG har onsdag kveld vært i kontakt med Norsk helsenett som ikke kan oppgi hvor mange som har mottatt slike e-poster eller som har blitt rammet av svindelen.

I et eksempel på en e-post står det blant annet:

«Varsel om innkallingsbrev på helsenorge.no. Du har fått en melding med et innkallingsbrev på helsenorge.no. Logg inn for å se om det må gjøres forberedelser til timen. Logg Inn. Du kan se kontaktinformasjonen din og endre varseloppsett på helsenorge.no.»

I pressemeldingen skriver Norsk helsenett også hva du må gjøre om du har mottatt en slik e-post:

Ikke oppgi noe av informasjon det bes om

Trykk ikke på lenker eller vedlegg

Slett e-posten

Hvis du har gitt kort- og kodeopplysninger, sperr kort og kontoer så raskt som mulig

Skjermdump

– De falske e-postene er forsøk på å svindle til seg informasjon som kan bli brukt til økonomisk vinning, heter det videre i pressemeldingen.

Helsenorge skriver på sine hjemmesider at de ikke ville bedt folk om å gjøre endringer via et slikt varsel.

De skriver også at de heller aldri ber brukere om å oppgi kredittinformasjon, passord eller sikkerhetskoder i en via SMS eller e-post.

– For å være trygg, logg deg alltid inn via helsenorge.no, skriver de videre i pressemeldingen.

Norsk helsenett har ansvaret for Helsenorge, som man blant annet bruker til å kontakte fastlege, vise frem coronapass, holder oversikt over frikort og egenandeler og får prøvesvar fra.

I pressemeldingen skriver de at både Norsk helsenett og Digitaliseringsdirektoratet, som har ansvaret for ID-porten, ser alvorlig på slike svindelforsøk og at de politianmelder disse.